sabato 25 ottobre 2025
A Città del Capo Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti

A Città del Capo Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti

Terza vittoria su tre incontri disputati per la coppia italiana che, negli ottavi dell'Elie 16 di Città del Capo hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-11) le statunitensi Teegan Van Gunst e Piper Ferch
1 min
Città del Capo Gottardi Orsi Toth

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA)- Prosegue spedita la marcia vincente di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nell’Elite16 di Città del Capo (Sudafrica). Le due azzurre hanno centrato la terza vittoria di fila nel torneo ed hanno superato lo scoglio degli ottavi di finale.

Il tandem italiano si è imposto 2-0 (21-13, 21-11) sulle statunitensi Teegan Van Gunst e Piper Ferch entrando con pieno merito fra le coppie che giocheranno i quarti di finale.

Prestazione solida e convincente delle atlete di coach Caterina De Marinis; le azzurre hanno comandato il gioco fin dalle prime battute, dominando i parziali e regalando davvero poche occasioni di risalita alle rivali, formazione in fiducia proveniente dall’ottimo successo al tie-break ottenuto contro le lituane Paulikiene/Raupelyte nel primo turno a eliminazione diretta. Le azzurre torneranno sulla sabbia questa sera (orario e avversario da definire) nel match valevole l’accesso in semifinale.

