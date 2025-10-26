Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
A Città del Capo Gottardi/Orsi Toth si fermano ai quarti

A Città del Capo Gottardi/Orsi Toth si fermano ai quarti

Fatale alla due azzurre la sfida con le olandesi Katja Stam e Raisa Schoon terminata con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15)
2 min
TagsCittà del CapoGottardiOrsi Toth

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA)- Si chiude con un quinto posto l’undicesimo e penultimo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour, in corso di svolgimento a Città Del Capo (Sudafrica), per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth.

Il duo federale, infatti, dopo aver vinto la pool B grazie a due vittorie in altrettanti match disputati e dopo aver superato in mattinata gli ottavi di finale , non riesce a conquistare la quarta vittoria consecutiva e si arrende, ai quarti di finale, alla coppia olandese formata da Katja Stam e Raisa Schoon con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15) . La compagine orange, nell’ultimo torneo disputato a inizio ottobre, aveva conquistato la medaglia d’oro nel Challenge di Veracruz (Messico). Per Gottardi e Orsi Toth si tratta, dunque, del secondo quinto posto consecutivo in un torneo Elite16, dopo quello conquistato a Rio de Janeiro (Brasile) a fine settembre. 

Come noto, l’altra coppia azzurra presente nella manifestazione, quella formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, ha chiuso al 19esimo posto dopo aver perso entrambe le partite nella propria pool. 

Le formazioni tricolori faranno ora rientro in Italia per poi partire, giovedì 6 novembre, alla volta di Adelaide (Australia) dove, dal 14 al 23 novembre, si terrà il Campionato del Mondo; evento clou della stagione sulla sabbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

