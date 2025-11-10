Mondiali beach volley: parlano Scampoli e Bianchi

ADELAIDE (AUSTRALIA) -L’Italia avrà due coppie femminili nell’edizione 2025 dei Campionati del Mondo di beach volley in Australia e a rappresentare i colori azzurri insieme a Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, ci saranno Giada Bianchi e Claudia Scampoli. Scampoli, classe 2000, è alla sua terza partecipazione alla rassegna iridata (Roma 2022 e Tlaxcala 2023), sempre in coppia con Margherita Bianchin. Per questa edizione, la sua partner sarà invece Giada Bianchi, alla sua prima partecipazione mondiale: atleta classe 2001 e protagonista di una buona crescita nelle ultime stagioni. A guidare entrambe le coppie ad Adelaide (13-23 settembre) ci sarà Catarina De Marinis, che insieme al suo staff punta a ottenere un buon piazzamento con entrambe le coppie in gara. Giada Bianchi e Claudia Scampoli, testa di serie numero venti del seeding, esordiranno nella Pool E il 14 novembre alle ore 23.30 (italiane) contro le giapponesi Shiba/Reika. Dopo un giorno di riposo, il duo tricolore scenderà in campo il 16 novembre, quando alle ore 00.30 affronterà le messicane Monkhouse/Belanger (CAN). Giada e Claudia chiuderanno poi la fase a gironi il 17 novembre alle ore 5.30 contro le lettoni Tina/Anastasija. Le azzurre, arrivate in Australia, in questi giorni stanno prendendo confidenza con “The Drive”, impianto sportivo all’avanguardia, sede della manifestazione iridata.

Le parole di Giada Bianchi

« Sto molto bene. Sono molto emozionata, anche perché per me si tratta della prima partecipazione a un Mondiale. Ora fisicamente sto meglio, dopo un periodo in cui sono dovuta stare ferma per alcuni infortuni. Adesso va molto meglio e ho una carica in più per affrontare questa grande competizione. Dopo gli allenamenti in Italia siamo partite alla volta dell’Australia per le ultime rifiniture. Per quanto riguarda il nostro girone, posso dire che è una buona pool per noi. Sono avversarie di altissimo livello, com’è normale in un Mondiale, ma alla nostra portata. Contro la coppia giapponese avevamo già giocato in passato e avevamo anche vinto. Loro hanno un gioco molto veloce e basso e non lasciano cadere nessuna palla. Sarà sicuramente una partita impegnativa, ma credo anche che se esprimiamo al meglio il nostro gioco possiamo vincere. Il processo di crescita e di intesa di coppia, dal punto di vista del gioco, è stato rallentato dagli infortuni che ci sono capitati questa estate. Avremmo voluto migliorare alcuni dettagli, ma ora che abbiamo trovato un po’ di continuità stiamo comunque ritrovando il nostro ritmo. Sul piano personale, questo 2025 è stato il primo anno in cui ho affrontato da marzo tutto il circuito internazionale, giocando meno in Italia e nel Campionato Italiano. Ho partecipato a tanti tornei Elite 16 e questo mi ha fatto crescere ulteriormente grazie al confronto con giocatrici di altissimo livello. Come detto, per me questo è il primo Mondiale, ma non sento una grande pressione. Il primo obiettivo era qualificarci e lo abbiamo raggiunto. Ora che siamo qui, vogliamo fare del nostro meglio e giocarci ogni partita. L’emozione invece cresce giorno dopo giorno man mano che ci avviciniamo all’esordio. Non ci siamo date un obiettivo preciso, ma vogliamo giocare ogni partita cercando di migliorare. Credo che ogni squadra nella nostra pool sia alla nostra portata. Questo significa che, se giochiamo come sappiamo facendo tutto quello che possiamo, potremo davvero sperare di ottenere un buon risultato in questa prima fase ».

Le parole di Claudia Scampoli

« Questa stagione è iniziata molto bene, forse anche al di sopra delle aspettative. Poi però ci sono stati degli infortuni che ci hanno impedito di continuare a fare bene e ci hanno fatto perdere un po’ di ritmo. Ora però fisicamente mi sento bene e ci siamo preparate al meglio per affrontare questi Campionati Mondiali. Il nostro obiettivo è ovviamente fare il meglio possibile. Sarà il nostro primo Mondiale insieme; io personalmente ne ho già giocati due, ma ogni manifestazione ha una storia a sé. Posso dire che abbiamo già raggiunto un grande traguardo, quello della qualificazione alla rassegna iridata e questo non è mai scontato. Durante tutti i tornei Elite che abbiamo giocato abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con tante coppie di altissimo livello e quando eravamo in forma abbiamo dimostrato di potercela giocare con molte di loro. Per quanto riguarda la pool, penso sia un girone alla nostra portata. Molto dipenderà da noi e dal nostro gioco più che dalle avversarie. Dovremo giocare molto bene e così facendo penso che potremo toglierci qualche bella soddisfazione nelle prime tre gare della pool. Se guardo indietro, devo dire che siamo state competitive in molti tornei Elite e questo ci ha permesso di crescere molto anche come coppia. Anche se gli ultimi tornei non sono andati benissimo, comunque abbiamo tratto degli insegnamenti. Anzi, spesso proprio dalle sconfitte arrivano le giuste motivazioni e gli accorgimenti che poi permettono di fare bene nei tornei successivi. Io guardo sempre il lato positivo. È il nostro primo anno insieme e stiamo crescendo. Questo è molto positivo e fa ben sperare per il futuro. Ora però la testa è concentrata su questo Mondiale, che rappresenta l’evento clou della stagione e posso garantire che daremo tutto per concluderlo al meglio. Terzo Mondiale? L’emozione c’è sempre, perché non è scontato parteciparvi. C’è anche la giusta pressione, nella misura corretta e ben gestita. Posso dire però che affronterò questo Mondiale con più consapevolezza, perché so benissimo di che manifestazione si tratta e quanto sia importante per una beacher. Ogni Mondiale ha una sua storia e questo primo insieme a Giada, sarà tutto da scoprire e da vivere ».

IL CALENDARIO DI GIADA BIANCHI E CLAUDIA SCAMPOLI (POOL E)

14 NOVEMBRE

Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)

16 NOVEMBRE

Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)

17 NOVEMBRE

Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)