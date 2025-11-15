Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi sconfitte all'esordio

Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi sconfitte all'esordio

Ad Adelaide la coppia azzurra si è arresa nella prima partita della Pool E 0-2 (22-24, 14-21) alle giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami n
3 min
TagsMondialiAdelaideScampoli

ADELAIDE (AUSTRALIA)-Si è aperto con una sconfitta il percorso di Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai Campionati del Mondo, rassegna iridata in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia). Ieri sera le azzurre sono state infatti superate 0-2 (22-24, 14-21) dalle giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami nella prima sfida della Pool E.

Un po' di rammarico per la formazione federale soprattutto per il finale di primo set. Le azzurre sono scese in campo con il piglio giusto, e dopo esser state ferme a quota 8, sono riuscite a staccare le rivali fino a spingersi a +4 sul 12-8 e sul 14-10. Le giapponesi sono però state brave a rientrare in partita, accorciando prima le distanze (15-15) per poi riuscire a chiudere ai vantaggi 22-24. Equilibrata anche la prima parte della seconda frazione di gioco con le due formazioni sempre a contatto fino sul 12-12, momento decisivo che ha visto il team nipponico trovare la fuga vincente passando dal 13-17 al 14-21 di fine match. 

Archiviata la sfida con il Giappone le azzurre avranno modo di rifarsi questa notte (ore 00.30 italiane) nella seconda e importante uscita del girone contro le messicane Torres/Gutierrez, formazione proveniente dalla sconfitta (21-17, 23-21) contro la Lituania di Tina Graudina e Anastasija Samoilova. 

Domani, domenica 16 novembre alle ore 7.30, scenderanno nuovamente sulla sabbia anche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: archiviato il successo all’esordio contro il Canada, le azzurre affronteranno le neozelandesi Polley/MacDonald nella seconda uscita della Pool I.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)

14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL)

17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

