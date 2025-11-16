Mondiali Beach Volley: una vittoria e un ko per le coppie italiane

Le prime a scendere in campo sono state Giada Bianchi e Claudia Scampoli . Le azzurre, inserite nella pool E, hanno ottenuto una bella e convincente vittoria contro le messicane Torres-Gutierrez per 2-1 (18-21, 21-12, 15-13). Un successo arrivato al termine di una gara che aveva visto le azzurre andare sotto nel primo set e poi brave a imporsi nel secondo con un netto 21-12, per poi completare la rimonta nel tie-break vinto 15-13. Giada e Claudia, che fin qui hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, torneranno nuovamente in campo domani 17 novembre alle ore 5.30 italiane nell’attesissimo match contro le lettoni Tina-Anastasija.

Nel secondo match che ha visto protagonista l’Italia, le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, invece, sono state battute al termine di un tie-break che ha regalato non pochi colpi di scena dalle neozelandesi Polley-MacDonald, con il punteggio di 1-2 (18-21, 21-13, 16-18).

La coppia italiana, numero nove del seeding, dopo essere andata sotto nel primo set, è stata brava a trovare il giusto equilibrio e vincere con un largo vantaggio il secondo set. Nel tie-break, invece, le azzurre avevano dato la sensazione di gestire il set stando quasi sempre in vantaggio e arrivate sul 14-11 hanno subito la rimonta delle avversarie che hanno trovato il punto del 14-14. Valentina e Reka, dopo aver avuto la palla del match (15-14), si sono dovute invece arrendere ai vantaggi 16-18.

Il duo tricolore scenderà nuovamente in campo domani alle ore 10 italiane per affrontare, nell’ultima e importante gara della Pool I, le statunitensi Donlin-Denaburg.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)

14 NOVEMBRE

Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)

Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE

Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13).

Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL) 1-2 (18-21, 21-13, 16-18

17 NOVEMBRE

Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)

Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

*orari di gioco italiani