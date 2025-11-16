Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Mondiali Beach Volley: una vittoria e un ko per le coppie italiane

Mondiali Beach Volley: una vittoria e un ko per le coppie italiane

Bianchi/Scampoli hanno superato 2-1 (18-21, 21-12, 15-13) le messicane Torres-Gutierrez, Gottardi/Orsi Toth ko 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)  al cospetto delle dalle neozelandesi Polley-MacDonald
3 min
TagsMondialiAdelaideScampoli
ADELAIDE (AUSTRALIA)-Si è conclusa una nuova e intensa giornata per le coppie azzurre impegnate ad Adelaide, in Australia, per i Campionati del Mondo di beach volley. 

Le prime a scendere in campo sono state Giada Bianchi e Claudia Scampoli. Le azzurre, inserite nella pool E, hanno ottenuto una bella e convincente vittoria contro le messicane Torres-Gutierrez per 2-1 (18-21, 21-12, 15-13). Un successo arrivato al termine di una gara che aveva visto le azzurre andare sotto nel primo set e poi brave a imporsi nel secondo con un netto 21-12, per poi completare la rimonta nel tie-break vinto 15-13.
Giada e Claudia, che fin qui hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, torneranno nuovamente in campo domani 17 novembre alle ore 5.30 italiane nell’attesissimo match contro le lettoni Tina-Anastasija.

Nel secondo match che ha visto protagonista l’Italia, le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, invece, sono state battute al termine di un tie-break che ha regalato non pochi colpi di scena dalle neozelandesi Polley-MacDonald, con il punteggio di 1-2 (18-21, 21-13, 16-18). 
La coppia italiana, numero nove del seeding, dopo essere andata sotto nel primo set, è stata brava a trovare il giusto equilibrio e vincere con un largo vantaggio il secondo set. Nel tie-break, invece, le azzurre avevano dato la sensazione di gestire il set stando quasi sempre in vantaggio e arrivate sul 14-11 hanno subito la rimonta delle avversarie che hanno trovato il punto del 14-14. Valentina e Reka, dopo aver avuto la palla del match (15-14), si sono dovute invece arrendere ai vantaggi 16-18.
Il duo tricolore scenderà nuovamente in campo domani alle ore 10 italiane per affrontare, nell’ultima e importante gara della Pool I, le statunitensi Donlin-Denaburg.

RISULTATI e CALENDARIO (PRIMA FASE)

14 NOVEMBRE
Pool I | Ore 02.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Monkhouse/Belanger (CAN) 2-0 (21-18, 21-17)
Pool E | Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN) 0-2 (22-24, 14-21)

16 NOVEMBRE
Pool E | Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX) 2-1 (18-21, 21-12, 15-13).
Pool I | Ore 07.30: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Polley/MacDonald (NZL) 1-2 (18-21, 21-13, 16-18

17 NOVEMBRE
Pool E | Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)
Pool I | Ore 10: Gottardi/Orsi Toth (ITA)-Donlin/Denaburg (USA)

*orari di gioco italiani

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi sconfitte all'esordioMondiali Beach Volley: successo all'esordio per Gottardi/Orsi Toth

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS