mercoledì 19 novembre 2025
Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi chiudono al 17° posto

Mondiali Beach Volley: Scampoli/Bianchi chiudono al 17° posto

Eliminate ai 16i le due azzurre sconfitte 0-2 (14-21, 19-21) dalle forti statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher ancora imbattute nel torneo iridato
2 min
TagsAdelaideMondialiScampoli

ADELAIDE (AUTRALIA)- E' finita la corsa di Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai Mondiali di Beach Volley di Adelaide in Australia. La coppia azzurre nei sedicesimi di finale si sono arrese 0-2 (14-21, 19-21) alle forti e fino ad ora imbattute statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, perdendo dunque la possibilità di proseguire il torneo.

Partita sulla carta difficile per la formazione federale, e così è stato. Il primo set ha visto le statunitensi prendere in mano fin da subito le redini del gioco, passando dal 4-9 al 9-15, prima di chiudere il parziale sul 14-21. Seconda frazione di gioco estremamente equilibrata. Le due formazioni si sono sfidate colpo su colpo. Le azzurre hanno inizialmente comandato il set passando dal 6-4, al 12-9, fino sul 17-16, momento però di leggero smarrimento, che ha visto il ritorno perentorio delle rivali, brave a trovare prima la parità (17-17), poi il decisivo affondo che è valso il 19-21 di fine match.

Nonostante la sconfitta, un’altra buona prova della coppia azzurra, oggi fermata da una delle formazioni più in forma del circuito, numero tre del torneo e proveniente da tanti importanti piazzamenti nei vari Elite16 del Beach Pro Tour. Per Claudia Scampoli e Giada Bianchi esperienza dunque positiva e formativa nella prima rassegna iridata di coppia. 

Domani mattina torneranno invece sulla sabbia Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; alle ore 06.30 le campionesse d’Italia in carica affronteranno le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann, in palio l’accesso ai quarti di finale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

