Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi ai quarti di Itapema

Dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale, infatti, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo maschile e Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel torneo femminile, hanno centrato l’accesso ai quarti di finale.

Gli azzurri del DT Paolo Nicolai hanno superato gli argentini Capogrosso T./Capogrosso N. con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-14) e ora, per un posto in semifinale, troveranno i padroni di casa teste di serie numero uno del torneo (questa sera alle ore 21) Evandro/Arthur Lanci; coppia proveniente dal 2-0 (21-18, 21-18) inflitto ai lettoni Plavins/Fokerots.

Nel tabellone femminile Claudia Scampoli e Giada Bianchi non conoscono ancora sconfitta. Dopo aver chiuso la pool con due vittorie, infatti, le azzurre del DT Caterina De Marinis hanno agilmente superato, agli ottavi di finale, le spagnole Izuzquiza/Vergara per 2-0 (21-15, 21-19) assicurandosi, dunque, anch'esse un posto tra le migliori otto formazioni della manifestazione.

Tra il duo federale e la semifinale ci saranno, alle ore 22, le verdeoro Thamela/Victoria; team testa di serie numero due del torneo e del ranking mondiale.