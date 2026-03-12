Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Scampoli e Bianchi partono con una vittoria a Joao Pessoa

Nel primo Elite 16 della stagione il duo tricolore, allenato da Caterina De Marinis, ha superato nel primo match della pool B le padrone di casa Verena/Thainara con un rotondo 2-0 (22-20, 21-13).
1 min
JOAO PESSOA (BRASILE)- Comincia con un convincente successo il percorso di Claudia Scampoli e Giada Bianchi nel primo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026, che si sta disputando a Joao Pessoa, in Brasile.
Il duo tricolore, allenato da Caterina De Marinis, ha superato nel primo match della pool B le padrone di casa brasiliane Verena/Thainara con un rotondo 2-0 (22-20, 21-13).
Le azzurre scenderanno nuovamente sulla sabbia oggi, giovedì 12 marzo, alle ore 19, per affrontare nel secondo match della fase a gironi le danesi Bisgaard-Høgh.

