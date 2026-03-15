Scampoli/Bianchi ko in semifinale a Joao Pessoa
JOAO PESSOA (BRASILE)-Si ferma in semifinale il cammino di Giada Bianchi e Claudia Scampoli nel primo Elite16 stagionale del BPT 2026 di Joao Pessoa (Brasile).
Il duo federale infatti, dopo aver messo in campo delle grandi prestazioni nella fase ad eliminazione diretta del torneo brasiliano, non riesce a confermarsi e viene sconfitto per 2-0 (22-20, 21-14) in 34' di gioco dall’esperta coppia statunitense, numero 2 del seeding e 3 del ranking mondiale, composta da Kristen Cruz e Taryn Brasher. Anche l’altra unica sconfitta nel torneo per Bianchi e Scampoli era arrivata contro il team medaglia d’argento agli ultimi Campionati del Mondo di Adelaide (Australia); nell’ultima partita della pool B infatti le statunitensi si erano imposte sulla formazione azzurra, sempre con il punteggio di 2-0.
Giada e Claudia sono partite nel match odierno molto concentrate e determinate. Nella prima frazione infatti, dopo un equilibrio iniziale, il duo del DT De Marinis ha trovato il vantaggio (9-10, 12-15, 16-19) e ha avuto a disposizione tre set point sul 17-20. In questo momento è prevalsa però l’esperienza e la forza del team statunitense che è riuscito ad annullare le tre palle set, a chiudere il primo parziale sul 22-20 e a scendere sulla sabbia nel secondo set senza lasciare alcuna possibilità alle azzurre di rientrare in partita.
Bianchi e Scampoli torneranno in campo nel pomeriggio per la finale 3°-4° posto alle ore 18. L’obiettivo è quello di provare a salire sul gradino più basso del podio e regalarsi la prima medaglia in carriera in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour. Per avverare questo sogno dovranno battere le statunitensi Kraft/Cheng, sconfitte nella seconda semifinale di giornata per 2-0 (21-19, 22-20) dalle padrone di casa campionesse olimpiche a Parigi 2024 Ana Patricia/Duda.