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Per Scampoli/Bianchi sfuma il podio a Joao Pessoa

Per Scampoli/Bianchi sfuma il podio a Joao Pessoa

La coppia azzurra nella finale per il terzo posto del torneo brasiliano è stata sconfitta dalle statunitensi Kraft/Cheng con il punteggio per 2-0 (22-20, 21-12).
1 min
TagsJoao PessoaScampoliBianchi

JOAO PESSOA (BRASILE)-Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai piedi del podio nel primo Elite 16 della stagione andato in archivio a Joao Pessoa in Brasile. Nella finale per il podio la coppia azzurra è stata sconfitta dalla coppia statunitense Kraft/Cheng con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-12).

Primo set ben giocato dalle italiane, che hanno mostrato, come già fatto vedere nel corso del torneo, un ottimo beach volley e sembravano aver preso in mano la situazione con un +4 (10-6). Nella fase centrale del set, però, le nordamericane hanno recuperato trovando prima il pareggio (13-13), per poi imporsi ai vantaggi 22-20.
Il contraccolpo, anche psicologico, di come si sia concluso il primo parziale ha inciso sul secondo set, con il duo tricolore scivolato indietro (2-8). A questo punto Kraft/Cheng hanno continuato a tenere in mano il pallino del gioco fino al definitivo 21-12, che ha permesso alle statunitensi di salire sul terzo gradino del podio.

Per le azzurre Bianchi e Scampoli rimane la consapevolezza di aver disputato un buon torneo, che lascia ben sperare per il proseguo della stagione appena cominciata.

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