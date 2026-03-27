Parte il Challenge di Nayarit, in campo Cottafava/Dal Corso
NAYARIT (MESSICO)- La coppia azzurra Cottafava/Dal Corso torna in campo in Messico, dopo il quinto posto nell'Elite 16 di Itapema, per disputare il terzo challenge stagionale, in programma a Nayarit.
I due italiani saranno testa di serie N° 1 del torneo ed esordiranno stasera (ore 20.00) contro il team statunitense proveniente dalle qualifiche di Roberts/Lorenz. L’altra semifinale del girone A vedrà opposti i tedeschi Just/Wüst alla coppia del Paraguay Gonzalo/Giuliano.