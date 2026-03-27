Cottafava/Dal Corso ai sedicesimi di Nayarit
NAYARIT (MESSICO)- Si chiude con una vittoria e una sconfitta la pool A per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel terzo Challenge stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Nayarit (Messico).
Questo score non permette al duo azzurro, testa di serie numero uno del seeding, di accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo, ma lo qualifica per i sedicesimi.
I ragazzi del DT Paolo Nicolai, infatti, hanno brillantemente superato per 2-0 (21-18, 21-17) gli statunitensi Roberts/Lorenz nella prima uscita del girone, ma si sono dovuti arrendere poi, al tie-break per 2-1 (14-21, 21-19, 15-13) in 46’ di gioco, alla coppia tedesca formata da Just/Wüst nella partita decisiva del girone.
Samuele e Gianluca torneranno in campo alle ore 23 per cercare di proseguire il loro cammino nel primo torneo del BPT 2026 che li vede come protagonisti. Ad attenderli ci sarà la coppia norvegese, proveniente dalla Pool G, formata da Ringøen/Aas.