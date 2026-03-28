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A Nayarit Cottafava/Dal Corso sono agli ottavi

A Nayarit Cottafava/Dal Corso sono agli ottavi

La coppia azzurra nei sedicesimi ha sconfitto 2-0 (21-13, 21-15) i norvegesi Ringøen/Aas. Oggi la sfida ai padroni di casa Carlos Andres/Lares
1 min
TagsCottafavaDal CorsoNayant

NAYARIT (MESSICO)- Prosegue nel migliore dei modi il cammino di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel terzo Challenge stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Nayarit (Messico).

Il duo azzurro testa di serie numero uno del seeding, infatti, dopo aver centrato l’accesso ai sedicesimi, ha inflitto un secco 2-0 (21-13, 21-15) ai norvegesi Ringøen/Aas e ha staccato il pass per gli ottavi di finale.

Per entrare tra le migliori otto formazioni del torneo, gli atleti del DT Paolo Nicolai dovranno battere quest’oggi, sabato 28 marzo, alle ore 17 i padroni di casa Carlos Andres/Lares; team che ha ottenuto due successi in altrettanti match della pool H. Grazie a queste due vittorie la coppia messicana non ha dovuto affrontare i sedicesimi, essendo direttamente qualificata agli ottavi.  

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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