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Cottafava/Dal Corso conquistano i quarti di Nayarit

Cottafava/Dal Corso conquistano i quarti di Nayarit

Prosegue la marcia dei due azzurri nel torneo messicano. Samuele e Gianluca negli ottavi hanno battuto 2-1 (21-16, 16-21, 17-7) la coppia messicana Carlos Andres/Lares. Nei quarti la coppia italiana incrocerà i tedeschi Sagstetter J./Sagstetter B
1 min

NAYARIT (MESSICO)-Continua nel migliore dei modi l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, impegnati nel terzo Challenge del Beach Pro Tour, manifestazione in corso di svolgimento a Nayarit (Messico).

La coppia azzurra, infatti, dopo il passaggio agli ottavi di finale con la vittoria sui norvegesi Ringøen/Aas per 2-0 (21-13, 21-15) , oggi nel pomeriggio italiano ha affrontato e superato al tie-break, 2-1 (21-16, 16-21, 17-7) i messicani Carlos Andres/Lares. Il team di casa aveva ottenuto in precedenza due successi in altrettanti match della pool H.

La vittoria di oggi ha permesso al duo tricolore di qualificarsi ai quarti di finale, in programma questa sera (ora italiana) alle 23 contro la coppia tedesca Sagstetter J./Sagstetter B.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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