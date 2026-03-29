Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 29 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cottafava/Dal Corso volano in semifinale a Nayarit

Cottafava/Dal Corso volano in semifinale a Nayarit

La coppia azzurra ha superato nei quarti il duo tedesco formato da Jonas e Benedikt Sagstetter con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17). Questa sera la sfida agli israeliani Elazar/Cuzmiciov per un posto nella finalissima, fischio d'inizio alle 19.00
1 min
TagsCottafavaDal CorsonAYARIT

NAYARIT (MESSICO)- Altro grande successo per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso che, nel torneo Challenge del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Nayarit (Messico), raggiungono la semifinale. 

Il duo azzurro, infatti, dopo aver staccato il pass per i quarti di finale , ha messo sulla sabbia messicana un’altra grande prestazione e, in 39’ di gioco, ha superato la coppia tedesca composta da Jonas e Benedikt Sagstetter con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-17). 

La coppia guidata dal DT Paolo Nicolai tornerà in campo questa sera, domenica 29 marzo, alle ore 19 quando affronterà gli israeliani Elazar/Cuzmiciov per un posto nella finalissima della manifestazione. Il team israeliano viene dal netto successo per 2-0 (21-17, 21-17) contro l’Austria di Pascariuc/Horst nei quarti di finale. 

Samuele e Gianluca torneranno dunque a disputare una semifinale in un torneo del Beach Pro Tour sempre in Messico; l’ultima volta era stata infatti al Challenge di Veracruz, quando la loro avventura terminò ai piedi del podio con un quarto posto finale.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Cottafava/Dal Corso conquistano i quarti di NayaritA Nayarit Cottafava/Dal Corso sono agli ottavi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS