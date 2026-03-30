Cottafava/Da Corso trionfano a Nayarit

Il duo tricolore infatti, nella tarda serata di ieri, domenica 29 marzo, ha superato nell’atto finale della manifestazione gli olandesi Luini/Immers con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-17) in 36’ di gioco ed è salito sul gradino più alto del podio .

Partita molto ben amministrata dagli azzurri e mai messa in discussione. Nel primo parziale Samuele e Gianluca hanno subito allungato sugli avversari trovando il +5 sul 9-4 e, successivamente, il +8 in diverse occasioni (14-6, 17-9, 19-11). Nel secondo set Luini/Immers hanno provato a reagire ma il massimo vantaggio è stato il +1 (4-5, 6-7, 12-13); qui gli azzurri hanno cambiato marcia, si sono portati sul 19-15 e hanno chiuso la pratica con il punteggio di 21-17.

Il percorso messicano degli atleti del DT Paolo Nicolai è stato praticamente perfetto. L’unica sconfitta, che ha condannato la coppia testa di serie numero uno del seeding ai sedicesimi di finale, è stata nel secondo match della pool A contro i tedeschi Just/Wüst. Cottafava e Dal Corso da quel momento non hanno poi più esitato e hanno superato in fila: la Norvegia di Ringøen/Aas per 2-0, i padroni di casa Carlos Andres/Lares per 2-1, i tedeschi Sagstetter 2-0, gli israeliani Elazar/Cuzmiciov al tie-break 2-1 e, infine, i temibili olandesi Luini/Immers ancora per 2-0.

Per Cottafava e Dal Corso si tratta del primo successo di squadra in un torneo del Beach Pro Tour e della seconda in carriera dopo il secondo posto conquistato al Futures di Messina nel 2025.