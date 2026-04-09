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A Saquarema esordio vincente per Dal Corso/Cottafava  

A Saquarema esordio vincente per Dal Corso/Cottafava  

Nella prima uscita della pool A i due azzurri hanno sconfitto l’esperta coppia cilena di Grimalt E./Grimalt M. al tie-break 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) in 45’ di gioco
1 min
TagsSaquaremaCottafavaDal Corso

SAQUAREMA (BRASILE)-Inizia nel migliore dei modi, a Saquarema in Brasile, il secondo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Il duo azzurro infatti, nella prima uscita della pool A, ha sconfitto l’esperta coppia cilena di Grimalt E./Grimalt M. al tie-break 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) in 45’ di gioco. Gli azzurri torneranno sulla sabbia brasiliana questa sera, giovedì 9 aprile, alle ore 21 per sfidare i padroni di casa numero uno del seeding Evandro/Arthur Lanci. I verdeoro, nella prima sfida del girone, hanno battuto con un secco 2-0 (21-16, 21-14) la formazione argentina proveniente dalle qualifiche di Amieva/Bueno. L’ultima gara della pool, per i ragazzi del DT Nicolai, è invece in programma venerdì 10 alle ore 15 contro l’Argentina.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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