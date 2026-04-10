A Saquarema Cottafava/Dal Corso cedono al tie break a Evandro/Arthur Lanci
SAQUAREMA (BRASILE)-Nella seconda uscita nell'Elite 16 di Saquarema in Brasile la coppia azzurra Cottafava/Dal Corso non è riuscita a bissare il successo della gara di esordio arrendendosi, dopo aver brillantemente lottato, alla coppia n° 1 del sedding, i brasiliani Evandro/Arthur Lanci, al tie break per 2-1 (21-12, 13-21, 15-9) in 40’ di gioco.
L’ultima gara del girone, decisiva per il prosieguo nel torneo, è in programma oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 15 contro l’Argentina di Amieva/Bueno proveniente dalla vittoria al tie-break sul Cile.