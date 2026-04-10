Dal Corso/Cottafava sono agli ottavi di Saquarema
SAQUAREMA (BRASILE)- Con la vittoria per 2-0 (21-17, 21-14) sugli argentini Amieva/Bueno in 34’ di gioco, la coppia italiana formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ha conquistato il secondo posto nella Pool A, e la conseguente qualificazione agli ottavi del secondo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Saquarema (Brasile).
Il risultato del pomeriggio ha consentito agli azzurri di non dover disputare il lucky loser match. Samuele e Gianluca torneranno sulla sabbia brasiliana, per cercare di staccare il pass per i quarti di finale, questa sera alle ore 23 contro la coppia norvegese numero cinque del seeding di Anders Mol e Christian Sorum.