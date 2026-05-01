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venerdì 1 maggio 2026
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A Brasilia vittoriose le coppie femminili

A Brasilia vittoriose le coppie femminili

Nell'Elite 16 carioca bis per Gottardi/Orsi Toth che hanno superato 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) le tedesche Paul/Kunst, riscatto per Bianchi/Scampoli che hanno battuto  2-0 (21-15, 21-18) le brasiliane Hegeile/Vitoria. Ancora ko invece Cottafava/Dal Corso nel torneo maschile
2 min
TagsGottardiOrsi TothBianchi

BRASILIA (BRASILE)-Sono arrivate due vittorie e una sconfitta, nella seconda gara delle pool, per le coppie azzurre impegnate nell’Elite16 di Brasilia (Brasile)

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile, nel tabellone femminile hanno vinto sia Gottardi/Orsi Toth che Scampoli/Bianchi, mentre nel maschile è arrivata la seconda delusione per Cottafava/Dal Corso.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno sconfitto al tie-break 2-1 (15-21, 21-17, 15-11) le temibili tedesche Paul/Kunst e ritorneranno sulla sabbia quest’oggi alle ore 18 per sfidare le padrone di casa Taiana Lima/Talita. Scontro al vertice, dato che entrambe le coppie hanno vinto le prime due partite della pool C 
Claudia Scampoli e Giada Bianchi, dopo la sconfitta all’esordio nella pool B, si sono riscattate battendo per 2-0 (21-15, 21-18) in 35’ di gioco le brasiliane Hegeile/Vitoria. Le azzurre troveranno oggi alle 21, per l’ultimo match del girone, le campionesse del mondo in carica; le lettoni Tina/Anastasija.
Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, invece, si sono dovuti arrendere alla supremazia svedese nella seconda uscita della pool B. I ragazzi del DT Nicolai, infatti, sono stati superati da Hölting Nilsson/Andersson in 28’ di gioco con il punteggio di 2-0 (21-11, 21-13). Samuele e Gianluca giocheranno la partita decisiva per il passaggio del turno, oggi alle ore 17, contro i padroni di casa Vinicius/Heitor. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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