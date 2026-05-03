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Gottardi/Orsi Toth trionfalmente in finale a Brasilia

Gottardi/Orsi Toth trionfalmente in finale a Brasilia

La coppia azzurra in semifinale compie l'impresa di superare la coppia campione del mondo, le lettoni Tina/Anastasija, imponendosi 2-0 (21-13, 21-15). Tra loro e la conquista del terzo Elite 16 della stagione la coppia brasiliana Carol/Rebecca che affronteranno stasera alle 23.00
2 min
TagsGottardiOrsi TothBrasilia

BRASILIA (BRASILE)- Grazie a una bella e meritata vittoria, le azzurre del beach volley Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato la finale del torneo Elite16 del Beach Pro Tour, che si sta concludendo a Brasilia (Brasile). Le italiane si sono imposte in semifinale con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-15) sulle lettoni Tina/Anastasija.
Le atlete allenate da Caterina De Marinis giocheranno la finale per il gradino più alto del podio contro le brasiliane Carol/Rebecca (questa sera alle ore 23 italiane), che hanno vinto la loro semifinale per 2-0 (21-17, 21-18) contro le statunitensi Savvy/Newberry.

In precedenza, la coppia tricolore, che fin qui ha condotto un percorso praticamente perfetto, aveva superato nei quarti di finale le svizzere Nina Brunner e Tanja Hüberli con il punteggio di 2-0 (21-14, 23-21).

Nel primo set parte subito forte la coppia tricolore, che in avvio ottiene il vantaggio di +4 (10-6). Le lettoni hanno provato una timida reazione, ma Valentina e Reka hanno continuato a giocare bene e i due ace consecutivi firmati da Orsi Toth hanno portato il punteggio sul +7 (15-8). Con il passare delle azioni, le italiane hanno continuato a mettere giù palloni fino al definitivo 21-13.
Il secondo set è cominciato sempre nel segno dell’Italia, con Valentina e Reka che hanno trovato un buon ritmo e le lettoni sono scivolate indietro (6-2). Le azzurre hanno continuato a regalare spettacolo e il finale è stato ancora tutto a tinte azzurre fino al conclusivo 21-15. 2-0 tra Italia e Lettonia.

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