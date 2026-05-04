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lunedì 4 maggio 2026
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A Brasilia Gottardi/Orsi Toth chiudono al secondo posto

A Brasilia Gottardi/Orsi Toth chiudono al secondo posto

Dopo uno splendido percorso di sei vittorie di fila il tandem azzurro si è arreso in finale 2-0 (21-14, 21-18) alle padrone di casa Carol/Rebecca
2 min
TagsOrsi TothGottardiDe Marinis

BRASILIA (BRASILE)-Ottimo secondo posto per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel terzo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour disputatosi a Brasilia (Brasile). 

Il duo azzurro, nella notte italiana, è stato superato in finale dalle padrone di casa Carol/Rebecca (team n. 1 del ranking mondiale) in 35’ di gioco con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-18) . Troppo Brasile, dunque, per Valentina e Reka che hanno lottato in ogni scambio, in entrambi i set, ma sul finale si sono dovute arrendere al team verdeoro spinto da un campo centrale gremito. 

Questa sconfitta non cancella sicuramente l’importante percorso della coppia federale all’esordio nel 2026 in un torneo del BPT, con sei vittorie in sette partite disputate: tre nella pool C più ottavi di finale, quarti di finale e semifinale. 

Le parole del Direttore tecnico Caterina De Marinis

« Dopo uno stop di qualche mese, dovuto a dei piccoli problemi fisici delle ragazze, non mi sarei mai aspettata che si potesse giocare ad un livello così alto. Questo torneo ci serviva per tornare in campo e riprendere ritmo, ma alla fine Vale e Reka hanno dimostrato di essere sempre costanti nel loro rendimento. Viviamo ogni torneo come obiettivo di crescita per il nostro percorso, abbiamo la necessità di giocare il più possibile queste partite importanti; solo da questi match con squadre veramente forti possiamo migliorare e le ragazze questo lo hanno capito. Hanno dimostrato di poter giocare contro tutte le coppie del Pro Tour. La finale non è andata come speravamo, è chiaro che puntavamo alla medaglia più bella ma le brasiliane sono state superiori. Sono comunque molto contenta di come la abbiamo affrontata, in un campo centrale che era una vera bolgia ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

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