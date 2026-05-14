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Cev Nations Cup: la nazionale maschile qualificata alle finali

Cev Nations Cup: la nazionale maschile qualificata alle finali

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e Davide Borraccino, hanno vinto tutte le sfide del proprio girone strappando dunque il pass per la fase conclusiva che si svolgerà a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio
2 min
TagsCEV Nations CupCottafavaDal Corso

MADRID (SPAGNA)-È terminata oggi a Madrid (Spagna) la fase di qualificazione della Cev Nations Cup maschile; evento che per l’edizione 2026 assegnerà alla nazione vincitrice un posto extra per i Campionati Europei in programma dal 12 al 16 agosto a Stare Jablonki (Polonia). 

Le due coppie azzurre in gara, la prima formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e la seconda da Marco Viscovich e Davide Borraccino, hanno vinto tutte le sfide del proprio girone strappando dunque il pass per le fasi finali della competizione che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio.

I team federali, inseriti nella pool D, hanno battuto la nazionale padrona di casa, il Lussemburgo e la Serbia. Ottimo esordio, dunque, per la coppia Viscovich/Borraccino; con l’atleta romano all’esordio in una competizione ufficiale con la canotta azzurra. 

La fase preliminare femminile, invece, si giocherà nel weekend (16-17 maggio) a Cesis (Lettonia). Le due formazioni tricolori saranno formate da Claudia Scampoli e Giada Bianchi e da Aurora Mattavelli e Margherita Tega che se la vedranno, nella pool D, con Lettonia, Portogallo e Bulgaria. 

I risultati delle coppie azzurre

Huerta A./Gavira (ESP) vs Cottafava/Dal Corso (ITA)  1-2 (20-22, 21-19, 10-15)

Nijkamp/Viera (ESP) vs Viscovich/Borraccino (ITA) 0-2 (14-21, 17-21)

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Weber/Hilbert (LUX) 2-0 (21-13, 21-18)

Viscovich/Borraccino (ITA) vs Wolff/Pernossi (LUX)  2-0 (21-15, 21-17)

Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Makaric/Muskinja (SRB) 2-0 (21-18, 21-16)

Viscovich/Borraccino (ITA) vs Nikolic/Skuletic (SRB) 2-0 (21-16, 21-14)

 

 

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