Cev Nations Cup femminile:la nazionale si qualifica per le finali a Budapest

CESIS(LETTONIA) - È terminata ieri, domenica 17 maggio, a Cesis (Lettonia) la fase di qualificazione della Cev Nations Cup femminile; evento che per l’edizione 2026 assegnerà alla nazione vincitrice un posto extra per i Campionati Europei in programma dal 12 al 16 agosto a Stare Jablonki (Polonia). L’Italia è stata rappresentata nel torneo dalle coppie formate da Claudia Scampoli e Giada Bianchi e da Margherita Tega e Aurora Mattavelli, inserite nella pool D con Lettonia, Bulgaria e Portogallo. Le formazioni tricolori hanno vinto entrambe le sfide contro le bulgare e le portoghesi, arrendendosi solo alle padrone di casa lettoni. È proprio il secondo posto finale nella pool che ha permesso alla nazionale azzurra di centrare la qualificazione alle finali di Budapest (16-19 luglio).