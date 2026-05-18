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lunedì 18 maggio 2026
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Cev Nations Cup femminile:la nazionale si qualifica per le finali a Budapest

Cev Nations Cup femminile:la nazionale si qualifica per le finali a Budapest

Le azzurre superano la fase preliminare della CEV Nations Cup, grazie ai successi contro Portogallo e Bulgaria
2 min
TagsCEV Nations CupScampoliBianchi

CESIS(LETTONIA) - È terminata ieri, domenica 17 maggio, a Cesis (Lettonia) la fase di qualificazione della Cev Nations Cup femminile; evento che per l’edizione 2026 assegnerà alla nazione vincitrice un posto extra per i Campionati Europei in programma dal 12 al 16 agosto a Stare Jablonki (Polonia). L’Italia è stata rappresentata nel torneo dalle coppie formate da Claudia Scampoli e Giada Bianchi e da Margherita Tega e Aurora Mattavelli, inserite nella pool D con Lettonia, Bulgaria e Portogallo.  Le formazioni tricolori hanno vinto entrambe le sfide contro le bulgare e le portoghesi, arrendendosi solo alle padrone di casa lettoni. È proprio il secondo posto finale nella pool che ha permesso alla nazionale azzurra di centrare la qualificazione alle finali di Budapest (16-19 luglio). 

I risultati delle coppie azzurre

Tina/Anastasija (LAT) vs Scampoli/Bianchi (ITA)  2-0 (21-10, 21-12)

Ebere/Kostantinova (LAT) vs Mattavelli/Tega (ITA) 2-0 (21-19, 21-19)

Scampoli/Bianchi (ITA) vs Maia/Coelho (POR) 2-0 (21-13, 21-10)

Mattavelli/Tega (ITA) vs Paquete/Pinheiro (POR)  2-1 (18-21, 21-19, 15-11)

Scampoli/Bianchi (ITA) vs Gavrailova/Nikolova (BUL) 2-0 (21-13, 21-17)

Mattavelli/Tega (ITA) vs Kindova/Gicheva (BUL) 2-1 (17-21, 21-12, 15-5)

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