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Ad Ostrava Orsi Toth/Gottardi partono con una vittoria

Ad Ostrava Orsi Toth/Gottardi partono con una vittoria

Nell'Elite 16 della Repubblica Ceca la coppia italiana ha superato le ucraine Davidova/Khmil 2-0 (21-16 e 21-19). Sconfitta all'esordio per 2-0 (23-21, 21-14) per Scampoli/Bianchi contro le statunitensi Cheng/Kraft
1 min
TagsOstravaGottardiOrsi Toth

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)-L’ Elite16 di Ostrava del circuito Beach Pro Tour, inizia con una vittoria e una sconfitta per le coppie italiane. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno battuto le ucraine Valentyna Davidova e Anhelina Khmil 2-0 (21-16 e 21-19) entrate nel main draw dopo aver vinto contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald per 2-0 (21-19, 21-9). 

Esce invece sconfitta alla prima gara del torneo l’altra coppia italiana in gioco in Repubblica Ceca con i colori azzurri, quella composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che ha dovuto cedere, dopo un primo set perso ai vantaggi 23-21 e un secondo perso 21-14, alle americane Kelly Cheng e Megan Kraft. 

Prossimo impegno, domani, giovedì 28 maggio: alle 14, Orsi Toth e Gottardi affronteranno, nella Pool E, le americane Sara Hughes e Ally Batenhorst mentre Scampoli e Bianchi se la vedranno contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti, nella Pool B.

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