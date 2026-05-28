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Ad Ostrava secondo successo per Gottardi/Orsi Toth

Ad Ostrava secondo successo per Gottardi/Orsi Toth

La coppia azzurra, ha battuto le statunitensi Hughes/Batenhorst per 2-0 (21-14, 21-16). Ancora ko Scampoli/Bianchi superate al tie break 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)  dalle brasiliane Salgado/Cavalcanti
1 min
TagsOstravaGottardiOrsi Toth

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA)- Ancora vittoriose Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nella seconda giornata del main draw dell’Elite16 di Ostrava (Beach Pro Tour). Nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, le azzurre hanno battuto le statunitensi Sara Hughes e Ally Batenhorst con il risultato di 2-0 (21-14, 21-16). 

Lottata e giocata, invece, la gara tra la coppia tricolore formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti che hanno avuto la meglio sulle azzurre per 2-1 ma solo ai punti finali (21-14, 19-21, 15-13). 

Domani, terzo giorno di gare a Ostrava, in Repubblica Ceca. Gottardi e Orsi Toth giocheranno contro le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne nella Pool E (ore 11.40) mentre Scampoli-Bianchi affronteranno alle 12.30 le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B).

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