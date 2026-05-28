Ad Ostrava secondo successo per Gottardi/Orsi Toth

OSTRAVA (REPUBBLICA CECA) - Ancora vittoriose Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi nella seconda giornata del main draw dell’Elite16 di Ostrava (Beach Pro Tour). Nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, le azzurre hanno battuto le statunitensi Sara Hughes e Ally Batenhorst con il risultato di 2-0 (21-14, 21-16).

Lottata e giocata, invece, la gara tra la coppia tricolore formata da Claudia Scampoli e Giada Bianchi contro le brasiliane Carol Salgado e Rebecca Cavalcanti che hanno avuto la meglio sulle azzurre per 2-1 ma solo ai punti finali (21-14, 19-21, 15-13).

Domani, terzo giorno di gare a Ostrava, in Repubblica Ceca. Gottardi e Orsi Toth giocheranno contro le tedesche Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne nella Pool E (ore 11.40) mentre Scampoli-Bianchi affronteranno alle 12.30 le padrone di casa ceche Martina Maixnerova e Kylie Neuschaeferova (Pool B).