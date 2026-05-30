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sabato 30 maggio 2026
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Ostrava si ferma agli ottavi il cammino di Orsi Toth e Gottardi

Ostrava si ferma agli ottavi il cammino di Orsi Toth e Gottardi

Si conclude il percorso della coppia azzurra nel quarto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour. Dopo un convincente avvio nella fase a gironi, le italiane sono state superate oggi 2-0 (21-15, 21-17) dalle tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann
1 min
TagsGottardiOrsi TothOstrava
OSTRAVA (REP. CECA) -  L’esperienza della coppia azzurra formata da Reka Orsi Toh e Valentina Gottardi si chiude agli Ottavi di finale. Nel quarto Elite16 stagionale, quello di Ostrava (Beach Pro Tour), cedono alle tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann con il risultato di 2-0 (21-15, 21-17). 

L'appuntamento clou dell'estate del beach volley sarà l'Europeo a Stare Jablonki, in Polonia, in programma dal 6 al 12 agosto.

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