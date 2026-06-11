Ad Alanya vincono Dal Corso/Cottafava e Ranghieri/Alfieri

ALANYA (TURCHIA)- Prima giornata di Challenge di Alanya (Turchia) per tre coppie italiane del beach volley maschile che chiudono con due vittorie e una sconfitta. A portare i colori azzurri, le coppie composte da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso; Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, entrambe partite dal main draw. A loro, si sono aggiunti Marco Viscovich e Davide Borraccino che hanno brillantemente superato, ieri, due turni di qualifiche.