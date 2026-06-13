Cottafava/Dal Corso ai quarti di Alanya

ALANYA (TURCHIA)- Prosegue il cammino dell'Italia nel sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour in corso di svolgimento ad Alanya, in Turchia. A rappresentare i colori azzurri nella giornata di sabato 13 giugno saranno Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso , qualificati ai quarti di finale della manifestazione.

Dopo aver chiuso al primo posto la pool B grazie ai successi contro i tedeschi Reinhardt/Sowa e i portoghesi Pedrosa/Campos, il duo federale ha confermato il proprio ottimo stato di forma anche negli ottavi di finale, superando con un netto 2-0 (21-17, 21-15) gli argentini Amieva/Bueno e conquistando così l'accesso tra le migliori otto coppie del torneo.

Si ferma invece agli ottavi di finale il percorso di Manuel Alfieri e Alex Ranghieri. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il primo posto nella pool A grazie alle vittorie sui norvegesi Ringoen/Aas e sugli argentini Capogrosso N./Capogrosso T., sono stati sconfitti dalla coppia spagnola composta da Huerta/Gavira con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-10).

In precedenza Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Manuel Alfieri e Alex Ranghieri avevano infatti vinto entrambi i match delle rispettive pool (B e A) e hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Cottafava/Dal Corso, dopo la prima vittoria di ieri contro la Germania di Reinhardt/Sowa hanno superato anche i portoghesi Pedrosa/Campos per 2-0 (21-13, 21-18) in 36’ di gioco, mentre Alfieri/Ranghieri dopo il primo successo sui norvegesi Ringoen/Aas hanno battuto gli argentini Capogrosso N./ Capogrosso T. con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-17) in 38’ di gioco.

Niente da fare, invece, per Marco Viscovich e Davide Borraccino che sono stati costretti ad abbandonare il torneo. Il neo team federale, infatti, dopo aver superato le qualifiche, ha perso entrambi i match della pool D; prima contro il Belgio di Van Langendonck/Vercauteren e poi contro la coppia statunitense di Cory/Bradford per 2-0 (21-18, 21-15).