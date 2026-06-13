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Ad Alanya Cottafava/Dal Corso in semifinale 

Ad Alanya Cottafava/Dal Corso in semifinale 

Oggi la coppia azzurra, nei quarti ha superato con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) in 31 minuti gli svizzeri Friedli/Jordan, quarta vittoria nel Challenge turco. Nella sfida che porta in finale i ragazzi di Nicolai sfideranno gli inglesi Bello Jo/Bello Ja
1 min
TagsAlanyaCottafavaDal Corso

ALANYA (TURCHIA)- Non si ferma, per ora, la striscia positiva di vittorie per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso al Challenge di Alanya (Turchia).

I ragazzi del DT Nicolai, infatti, dopo aver conquistato nella giornata di ieri l’accesso ai quarti di finale superano con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) in 31’ di gioco gli svizzeri Friedli/Jordan, vincono la quarta gara nel torneo turco e conquistano l’accesso in semifinale.

Samuele e Gianluca torneranno in campo questa sera, alle ore 20.30, per sfidare gli inglesi Bello Jo/Bello Ja e provare a disputare la seconda finale consecutiva in un torneo Challenge del BPT dopo quella giocata e vinta a Nayarit (Messico).

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