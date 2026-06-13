Ad Alanya Cottafava/Dal Corso ko in semifinale

ALANYA (TURCHIA)- .Si chiuderà con la sfida per il terzo e quarto posto il Challenge di Alanya (Turchia) della coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso per la quale sfuma la seconda finale consecutiva in un torneo Challenge del Beach Pro Tour, dopo quella giocata e vinta a Nayarit (Messico).

Nella semifinale andata in scena sulla sabbia turca nella serata di sabato 13 giugno, dopo aver vinto il primo set 21-16, gli azzurri hanno poi ceduto ai vantaggi (20-22) agli inglesi Bello Ja./Bello Jo che hanno, infine, massimizzato l’inerzia della gara nel terzo e ultimo set, vincendolo 9-15.

I ragazzi del DT Paolo Nicolai hanno raggiunto la semifinale dopo aver battuto gli argentini Amieva/Bueno agli ottavi e gli svizzeri Friedli/Jordan ai quarti e dopo aver conquistato il primato nella Pool B.

Cottafava/Dal Corso puntano al secondo podio consecutivo dopo il primo posto al Challenge messicano di marzo. Appuntamento, quindi, per domenica 14 giugno, alle ore 15, contro i brasiliani Adelmo/Mateus, sconfitti nell’altra semifinale dai tedeschi Henning/Pfretzschner, L. (vittoria per gli europei per 2-0 con il secondo set vinto ai vantaggi). La finale del torneo andrà in scena alle 17.