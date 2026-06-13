Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ad Alanya Cottafava/Dal Corso ko in semifinale

Ad Alanya Cottafava/Dal Corso ko in semifinale

I due azzurri, che domani giocheranno per il terzo posto, sconfitti 2-1 (15-21; 22-20; 15-9) dagli inglesi Bello Ja./Bello Jo. Domani il tandemi federale sfideranno i brasiliani Adelmo/Mateus
1 min
TagsAlanyaCottafavaDal Corso

ALANYA (TURCHIA)-.Si chiuderà con la sfida per il terzo e quarto posto il Challenge di Alanya (Turchia) della coppia azzurra composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso per la quale sfuma la seconda finale consecutiva in un torneo Challenge del Beach Pro Tour, dopo quella giocata e vinta a Nayarit (Messico).

Nella semifinale andata in scena sulla sabbia turca nella serata di sabato 13 giugno, dopo aver vinto il primo set 21-16, gli azzurri hanno poi ceduto ai vantaggi (20-22) agli inglesi Bello Ja./Bello Jo che hanno, infine, massimizzato l’inerzia della gara nel terzo e ultimo set, vincendolo 9-15. 

I ragazzi del DT Paolo Nicolai hanno raggiunto la semifinale dopo aver battuto gli argentini Amieva/Bueno agli ottavi e gli svizzeri Friedli/Jordan ai quarti  e dopo aver conquistato il primato nella Pool B. 

Cottafava/Dal Corso puntano al secondo podio consecutivo dopo il primo posto al Challenge messicano di marzo. Appuntamento, quindi, per domenica 14 giugno, alle ore 15, contro i brasiliani Adelmo/Mateus, sconfitti nell’altra semifinale dai tedeschi Henning/Pfretzschner, L. (vittoria per gli europei per 2-0 con il secondo set vinto ai vantaggi). La finale del torneo andrà in scena alle 17. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Ad Alanya Cottafava/Dal Corso in semifinaleCottafava/Dal Corso ai quarti di Alanya

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS