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Terzo posto per Cottafava/Dal Corso ad Alanya

Terzo posto per Cottafava/Dal Corso ad Alanya

La coppia azzurra oggi ha vinto la finale per il podio superando I brasiliani Adelmo/Mateus dopo una battaglia chiusa al terzo set: 2-1 (21-16, 17-21, 15-10).
2 min
TagsAlanyaDal CorsoCottafava

ALANYA (TURCHIA)- Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ancora sul podio. Si è chiuso con la conquista del terzo posto il Challenge di Alanya (Turchia) del Beach Pro Tour della coppia azzurra che ha battuto, nella finale per il terzo e quarto posto, i brasiliani Adelmo/Mateus dopo una battaglia chiusa al terzo set: 2-1 (21-16, 17-21, 15-10). 

La finalissima, invece, è stata un affare europeo tra gli inglesi Bello Ja./Bello Jo. (che avevano battuto Cottafava/Del Corso in semifinale) e Henning/Pfretzschner, L. Sul gradino più alto del podio sono andati proprio i tedeschi al termine di due set chiusi entrambi ai vantaggi (20-22, 22-24 i parziali della gara).

I ragazzi del DT Paolo Nicolai hanno raggiunto la finale per il 3° posto perdendo una sola gara la semifinale, dopo aver battuto gli argentini Amieva/Bueno agli ottavi  e gli svizzeri Friedli/Jordan ai quarti e dopo aver conquistato il primato nella Pool B. 

Al Challenge di Alanya hanno partecipato anche altre due coppie italiane: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, usciti agli ottavi (nono posto finale); e Marco Viscovich e Davide Borraccino, neo-coppia azzurra arrivata nel tabellone dalle qualifiche e uscita al termine della fase a gironi (25esima posizione).

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