C.Italiano: chiuse le qualifiche, da domani il main draw

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Si è chiusa con le gare di qualificazione la prima giornata della tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in corso di svolgimento presso il Lido Le Due di Termoli. La giornata odierna ha visto i beachers sfidarsi per conquistare un posto nel tabellone principale della manifestazione, al termine di un intenso programma che ha fatto registrare complessivamente 36 incontri, 18 al maschile ed altrettanti al femminile.

Al termine delle qualifiche è stato così completato il quadro del main draw, che prenderà il via nella giornata di domani, sabato 20 giugno, a partire dalle ore 8:30 con l'ingresso in gara delle migliori coppie del circuito nazionale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile le sei coppie che si sono qualificate al main draw sono: Ester Maestroni/ Giulia Gorla, Giada Benazzi/Agata Zuccarelli, Alice Eaco/Aurora Mattavelli, Anna Dalmazzo/Giulia Concetti, Courtney Schwan/Luna Cicola, Viola Massi/Sonia Galazzo.

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Alice Gradini/Federica Frasca, Chiara They/Sara Breidenbach, Claudia Puccinelli/Arianna Barboni, Sharin Rottoli/Oriola Shpuza, Camilla Sanguigni/Sofia Balducci, Elisa Salvador/Anna Piccoli, Irene Enzo/Cindy Lee Fezzi, Sofia Orciani/Alice Pratesi, Jessica Belliero Piccinin/Francesca Michieletto, Serena Cimmino/Monica Pastorino, Ester Maestroni/ Giulia Gorla, Giada Benazzi/Agata Zuccarelli, Alice Eaco/Aurora Mattavelli, Anna Dalmazzo/Giulia Concetti, Courtney Schwan/Luna Cicola, Viola Massi/Sonia Galazzo.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile le sei formazioni che hanno staccato il pass per il tabellone principale sono: Paolo Ingrosso/Davide Dal Molin, Artur Hajos/Lukas Philip Niemeier, Matteo Bertoli/Paolo Ficosecco, Fabrizio Mussa/Michele Luisetto, Matteo Camozzi/Nicolo’ Siccardi, Riccardo Iervolino/Matteo Marchesan.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Manuel Alfieri/Alex Ranghieri, Tiziano Andreatta/Raoul Acerbi, Simone Podestà/Matteo Martino, Marco Viscovich/Davide Borraccino, Giacomo Spadoni/Marco Ulisse, Mauro Sacripanti/Giacomo Titta, Tobia Marchetto/Michael Burgmann, Andrea Frinolli/Daniele Lupo, Enrico Rossi/Marco Caminati, Matteo Iurisci/Francesco Denina, Paolo Ingrosso/Davide Dal Molin, Artur Hajos/Lukas Philip Niemeier, Matteo Bertoli/Paolo Ficosecco, Fabrizio Mussa/Michele Luisetto, Matteo Camozzi/Nicolo’ Siccardi, Riccardo Iervolino/Matteo Marchesan.