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C.Italiano: Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach vincono la 1a tappa Gold

C.Italiano: Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach vincono la 1a tappa Gold

Sulla sabbia di Termoli (Campobasso) Tobia e Michel hanno nella partita decisiva hanno vinto per 2-0 (21-16; 21-16) Carminati/Rossi. Chiara e Sara hanno superato in finale per 2-0 (21-15, 21-18) Mattavelli/Eaco
4 min
TagsCampionato ItalianoTermoliThey

ERMOLI (CAMPOBASSO)-Chiara They e Sara Breidenbach al femminile e Tobia Marchetto e Michael Burgmann al maschile sono i vincitori a Termoli della prima tappa Gold del Campionato Italiano di Beach Volley.

Dopo l’intensa mattinata dedicata ai quarti di finale e alle semifinali, il pomeriggio sul litorale molisano ha visto disputarsi le finali che hanno laureato le coppie vincitrici.

La coppia allenata da James Martis è stata protagonista di un percorso impeccabile: nei quarti di finale hanno eliminato Alice Gradini e Federica Frasca, per poi conquistare il pass per l’ultimo atto della manifestazione superando in semifinale Camilla Sanguigni e Sofia Balducci. Nel tabellone maschile il successo è andato a Tobia Marchetto e Michael Burgmann, protagonisti di una cavalcata convincente verso il gradino più alto del podio. La coppia ha inaugurato la fase a eliminazione diretta superando agli ottavi di finale Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, per poi proseguire il proprio cammino fino a conquistare l’accesso all’atto conclusivo grazie al successo ottenuto in semifinale contro il duo ungherese formato da Artur Hajos e Lukas Philip Niemeier. 

Archiviata la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, il circuito si prepara ora a fare tappa a Marina di Ravenna, che dal 3 al 5 luglio ospiterà il terzo appuntamento stagionale. 

La finale femminile

They/Breidenbach – Mattavelli/Eaco 2-0 (21-15, 21-18)

Nell’atto conclusivo del tabellone femminile, They e Breidenbach si sono imposte con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-18). Nel primo set la coppia vincitrice ha preso fin dalle prime battute il controllo del gioco, gestendo il vantaggio con autorevolezza e chiudendo il parziale sul 21-15. Più equilibrata la seconda frazione. Dopo l’iniziale vantaggio per 12-9, la reazione delle avversarie non si è fatta attendere (12-12). Nel finale, They e Breidenbach hanno aumentato il ritmo, allungando fino al 20-15 e amministrando poi il vantaggio necessario per chiudere il set sul 21-18 conquistando così il primo titolo Gold della stagione.
Terzo gradino del podio per Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto che nella finale 3°/4° posto hanno superato col punteggio di 2-0 (21-19, 22-20) Camilla Sanguigni e Sofia Balducci. 

MVP DEL TORNEO: Sara Breidenbach

La finale maschile

Caminati/Rossi – Marchetto/Burgmann 0-2 (16-21, 16-21)

La finale maschile ha visto Tobia Marchetto e Michael Burgmann imporsi con un netto 2-0 (21-16, 21-16). Nel primo set l’avvio è stato equilibrato (3-3). Con il passare degli scambi, però, Marchetto e Burgmann hanno alzato il livello del proprio gioco, trovando l’allungo decisivo fino all’11-5. Forti del vantaggio accumulato, hanno gestito il finale senza particolari difficoltà, chiudendo il parziale sul 21-16. Anche nella seconda frazione i vincitori hanno preso subito in mano le redini dell’incontro, portandosi sul 4-2 prima e sul 9-6 poi. Da quel momento Marchetto e Burgmann hanno mantenuto il controllo della gara, amministrando il vantaggio fino al definitivo 21-16 che ha consegnato loro il titolo della prima tappa Gold della stagione.
Terzo posto per Manuel Alfieri ed Alex Ranghieri che nella finale 3°/4° posto hanno avuto la meglio al tie-break 2-1 (21-12, 17-21, 15-8) su Artur Hajos e Lukas Philip Niemeier.

MVP DEL TORNEO: Michael Burgmann

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali

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