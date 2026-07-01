Per Cottafava/Dal Corso e Gottardi/Orsi Toth esordio ok a Gstaad

GSTAAD (SVIZZERA) -Ha preso il via oggi, mercoledì 1 luglio a Gstaad, in Svizzera, il quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour , il circuito internazionale di beach volley che riunisce, tra eventi Elite e Challenge, i migliori interpreti della disciplina. Dopo i tre appuntamenti disputati in Brasile e quello andato in scena in Repubblica Ceca, il massimo circuito mondiale è approdato nella località svizzera, dove nella giornata inaugurale sono scese in campo quattro coppie azzurre.

Nel torneo femminile, si è concluso alle qualifiche il percorso di Giada Bianchi e Claudia Scampoli, superate al tie-break dalle statunitensi Flint/DeBerg con il punteggio di 2-1 (17-21, 21-18, 15-13), al termine di una sfida combattuta. Esordio vincente, invece, per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, già inserite nel tabellone principale. La formazione azzurra ha superato con autorità le francesi Placette/Richard in due set 2-0 (21-16, 21-14), conquistando così il primo successo nel torneo. Domani, giovedì 2 luglio, Gottardi e Orsi Toth torneranno in campo alle ore 16 contro la coppia svizzera Anouk/Zoé.

Nel tabellone maschile, esordio negativo nelle qualifiche per Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, superati dagli austriaci Waller/Pristauz con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-16). Buona la prima, invece, per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti di un successo al tie-break contro i brasiliani Andre/Renato. Dopo essersi aggiudicati il primo set 21-14, gli azzurri hanno ceduto il secondo 18-21 prima di imporsi nel decisivo terzo parziale per 15-12, chiudendo il match sul 2-1. Nella giornata di domani, Cottafava e Dal Corso affronteranno alle ore 9 i lettoni Plavins/Fokerots. Alle ore 18, poi, l'Italia sarà nuovamente protagonista contro i tedeschi Vercauteren/Van Langendonck.