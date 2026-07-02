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Scelti gli atleti per i Mondiali Under 18

Scelti gli atleti per i Mondiali Under 18

Otto beachers, quattro uomini e quattro donne, si ritroveranno dal 3 luglio presso il Centro di preparazione olimpica B. Zauli di Formia prima della partenza per L'Aia (Olanda) dove dall’8 al 12 luglio andrà in scena la rassegna iridata
1 min
TagsMondiali U.18beach volley
FORMIA (LATINA)-Prende il via l’avventura iridata delle Nazionali italiane Under 18 di beach volley. Le selezioni azzurre, maschile e femminile, si ritroveranno domani, venerdì 3 luglio, presso il Centro di preparazione olimpica B. Zauli di Formia (LT) per un breve collegiale di preparazione, prima della partenza, in programma il 6 luglio, alla volta dei Paesi Bassi, a L'Aia, dove dall’8 al 12 luglio andranno in scena i Campionati Mondiali Under 18. 

Di seguito l'elenco completo dei giocatori, delle giocatrici e dello staff tecnico che prenderanno parte al collegiale.

LE ATLETE
Margherita Coretti (Centro Sport.Lib. Scorze’ A.D.); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone*, Ilaria Nozza* (Pro Victoria Pallavolo S.R.L.)

LO STAFF
Davide Chaippini, Giorgia Gianandrea* (Allenatori)

GLI ATLETI
Federico Viscuso (Lube Volley); Jack Bernardini (IBeach ASD); Nicola Koerner* (Trentino Volley SRL SSD); Mattia Leghi* (Verona Volley SSD SRL)

LO STAFF
Emanuele Sbravati, Lorenzo Monti* (Allenatori)

*fino al 06/07

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