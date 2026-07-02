Da venerdì a domenica il C.Italiano fa tappa a Ravenna

MARINA DI RAVENNA (RAVENNA) -La macchina organizzativa della Federazione Italiana Pallavolo è pronta a riaccendere i riflettori sul Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 . Dopo le prime due tappe disputate a Falconara Marittima (AN) e Termoli (CB), sarà Marina di Ravenna ad ospitare, da domani venerdì 3 luglio e fino a domenica, il terzo appuntamento stagionale del circuito tricolore. Un nuovo fine settimana di grande beach volley vedrà protagoniste le migliori coppie italiane, impegnate nella corsa ai punti preziosi per la classifica generale in vista della Finale in programma il 6 settembre a Caorle (VE).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, coppia numero uno nonché vincitrici della prima tappa Gold stagionale saranno Chiara They e Sara Breidenbach. Partiranno, sempre dal tabellone principale, Alice Gradini e Federica Frasca, Giada Benazzi e Erika Ditta, Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Elisa Salvador e Anna Piccoli, Alice Pratesi e Sofia Orciani e, infine, Serena Cimmino e Monica Pastorino.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, reduci dalla medaglia di bronzo conquistata al Future di Ginevra, in Svizzera, lo scorso weekend. Al via, sempre dal main draw, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni (secondo posto al Future di Ginevra), i vincitori della prima tappa Gold di Termoli Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Simone Podestà e Matteo Martino, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Matteo Marchesan e Riccardo Iervolino, Davis Krumins e Marco Caminati ed, infine, la coppia che ha usufruito della wild card composta da Simone Bertoncello e Francesco Denina.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali

I risultati delle categorie giovanili

Nell’Under 16 maschile il successo è andato a Samuele Mantovani e Samuele Beraldi, capaci di imporsi in finale con un netto 2-0 (21-17, 21-16) su Michele Tonazzo e Riccardo Sfriso. Sul terzo gradino del podio sono saliti Alessandro Banchi e Francesco Profumo, vincitori per 2-0 (25-23, 21-15) su Matteo Cuniberti e Massimiliano Marabotto. Nel torneo femminile, invece, il titolo è stato conquistato da Mia Carminati e Adele Pasquetto grazie al 2-0 (21-17, 21-17) inflitto ad Anna Rettore e Silvia Rutili. Terzo posto per Anna e Sara Belloli, che hanno superato Mia Di Deo e Giulia Bernini con il punteggio di 2-0 (23-21, 21-12).

Nell’Under 18 maschile a festeggiare sono stati Elia Tiozzo Netti ed Edoardo Sella, vittoriosi in finale per 2-0 (21-15, 21-15) su Pietro Servadei e Federico Zoli. La finale per il terzo posto ha premiato Tommaso Pellegrini e Leonardo Montagner, che hanno avuto la meglio 2-0 (21-17, 21-19) su Samuel Valenzi e Fabio Panico. In campo femminile, invece, Siria Sposimo e Lucrezia Fortunato hanno conquistato il primo posto superando 2-0 (21-10, 21-18) Noemi Bina ed Emma Arosio, mentre la finale per il bronzo ha visto il successo in rimonta di Emma Pasquale e Vera Rigamonti, capaci di imporsi al tie-break per 2-1 (16-21, 21-17, 15-12) su Camilla Cerrato ed Eleonora Sirchia.

Nell’Under 20 maschile il primo posto è andato a Simone Fabbri e Matteo Iurisci, protagonisti di una combattuta finale vinta al tie-break per 2-1 (16-21, 21-9, 22-20) contro Federico Viscuso e Jack Bernardini. Il terzo posto è stato conquistato da Emanuele Barberio e Lorenzo Profumo grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-17) su Lorenzo Fongo e Federico Monopoli. Tra le donne, infine, Micol Lafuenti e Margherita Coretti hanno conquistato il titolo superando al tie-break Sara Matterazzo e Viola Joy Pomponio con il punteggio di 2-1 (21-19, 21-23, 15-12), mentre Gioia Laurenti e Gaia Novello hanno chiuso la manifestazione al terzo posto grazie al 2-0 (21-17, 21-13) ottenuto su Ginevra Merlini e Nicole Scantamburlo.