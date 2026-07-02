Cottafava/Dal Corso e Gottardi/Orsi Toth vanno avanti a Gstaad

GSTAAD (SVIZZERA) -Prosegue a Gstaad (Svizzera) il quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour . Nella seconda giornata di gare sono state due le coppie azzurre impegnate sui campi svizzeri. Bilancio di una vittoria e una sconfitta per il duo maschile formato da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, mentre nel tabellone femminile è arrivato il successo di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che torneranno sulla sabbia nella giornata di domani per disputare il terzo e conclusivo match della fase a gironi del main draw.

La giornata si è aperta con la sfida del tabellone maschile tra gli azzurri Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e i lettoni Plavins/Fokerots. Al termine di un match combattuto, il successo è andato alla formazione baltica, che si è imposta al tie-break con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-15, 15-13). Nel secondo incontro di giornata è arrivato il pronto riscatto della coppia federale, che ha superato al tie-break per 2-1 (21-16, 21-23, 15-10) i tedeschi Vercauteren/Van Langendonck. Domani, venerdì 3 luglio, il duo italiano tornerà in campo, avversari e orario ancora da definire.

Nel tabellone femminile, prosegue nel migliore dei modi il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che hanno regolato con un netto 2-0 (21-17, 21-16) le padrone di casa Anouk/Zoé. Le azzurre torneranno in campo domani alle ore 12 per affrontare le brasiliane Thamela/Victoria nel terzo e conclusivo incontro della Pool D.