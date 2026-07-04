A Gstaaad Gottardi/Orsi Toth fuori agli ottavi

GSTAAD (SVIZZERA)- Si è concluso oggi, sabato 4 luglio, con un nono posto finale, il cammino di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel quinto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour a Gstaad (Svizzera).

Le ragazze del DT Caterina De Marinis, infatti, dopo aver ottenuto tre vittorie in altrettante gare della pool D e, conseguentemente, aver centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale si sono arrese alla coppia statunitense di Donlin/Denaburg. Il duo numero 18 del ranking mondiale ha battuto al tie-break 2-1 (21-18, 20-22, 15-11), in 50’ di gioco, la formazione federale costringendola dunque a salutare la manifestazione.

Per Valentina e Reka si tratta del secondo nono posto finale consecutivo in un torneo Elite16, dato che anche ad Ostrava (Repubblica Ceca) le azzurre erano state eliminate agli ottavi del torneo. Gottardi e Orsi Toth torneranno ora sulla sabbia per le finali di Cev Nations Cup; evento in programma a Budapest (Ungheria) dal 16 al 19 luglio.