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Il Campionato Italiano fa tappa a Marina di Modica

Il Campionato Italiano fa tappa a Marina di Modica

Seconda tappa Gold del circuito  che da domani, venerdì 10 luglio, e fino a domenica 12 luglio, approda in Sicilia dove saranno protagonisti i migliori interpreti del beach volley italiano
3 min
TagsCampionato ItalianoFipavMarina di Modica

MARINA DI MODICA (RAGUSA)-Archiviata la tappa di Marina di Ravenna, il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley è pronto ad approdare in Sicilia per il quarto appuntamento stagionale, nonché seconda tappa Gold del circuito 2026. Da domani, venerdì 10 luglio, e fino a domenica 12 luglio, l'Arenile di Marina di Modica (Ragusa) ospiterà tre giornate di gare che vedranno protagonisti i migliori interpreti del beach volley italiano, pronti a contendersi punti pesanti in ottica classifica generale.

Il Campionato Italiano Assoluto 2026, articolato su nove tappe distribuite in otto regioni italiane, prosegue così il proprio cammino verso le Finali di Caorle (VE), in programma il 6 settembre, confermandosi il principale circuito nazionale della disciplina e uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate sportiva.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, la testa di serie numero uno del torneo sarà la coppia formata da Chiara They e Sara Breidenbach, vincitrici delle ultime due tappe del circuito: prima a Termoli e poi a Marina di Ravenna. Insieme a loro, nel main draw di Marina di Modica, scenderanno in campo Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi. 

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno del torneo sarà la coppia formata da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, campioni d’Italia in carica. Insieme a loro, nel main draw di Marina di Modica, scenderanno in campo Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, vincitori della tappa di Marina di Ravenna, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa.

IL DETTAGLIO-DOMENICA 12 LUGLIO

Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Sport

Ore 11:00 Seconda semifinale femminile Diretta Rai Play

Ore 12:00 Prima semifinale maschile Diretta Rai Play

Ore 13:00 Seconda semifinale maschile Diretta RAI Sport

Ore 17:15 Finale femminile diretta RAI Sport/Sky Sport Max

Ore 18:15 Finale maschile diretta RAI Sport/Sky Sport Max

Il calendario completo del Campionato Assoluto

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali

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A Ravenna trionfano They/Breidenbach e Spadoni/UlisseC.Italiano: Marchetto/Burgmann e They/Breidenbach vincono la 1a tappa Gold

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