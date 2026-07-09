Mondiali U 18: due vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre 

L'AIA (OLANDA)-Buona la partenza delle due coppie azzurre che hanno fatto hanno fatto oggi il loro esordio nel main draw ai Campionai Mondiali Under 18 in corso di svolgimento a L'Aia in Olanda. Margherita Coretti/Micol Lafuenti nel tabellone femminile hanno iniziato il torneo con una sconfitta e una vittoria mentre nel maschile prima partita vincente per Jack Bernardini/Federico Viscuso hanno fatto oggi il loro esordio nel main draw.