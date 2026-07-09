Mondiali U 18: due vittorie e una sconfitta per le coppie azzurre
L'AIA (OLANDA)-Buona la partenza delle due coppie azzurre che hanno fatto hanno fatto oggi il loro esordio nel main draw ai Campionai Mondiali Under 18 in corso di svolgimento a L'Aia in Olanda. Margherita Coretti/Micol Lafuenti nel tabellone femminile hanno iniziato il torneo con una sconfitta e una vittoria mentre nel maschile prima partita vincente per Jack Bernardini/Federico Viscuso hanno fatto oggi il loro esordio nel main draw.
TORNEO MASCHILE
Esordio vincente per Bernardini/Viscuso nella pool C. La coppia azzurra ha infatti superato nella prima gara del torneo la Polonia di Robak/Gliszczyński con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18), conquistando così i primi importanti punti nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Domani gli azzurri torneranno sulla sabbia per disputare le ultime due sfide della fase a gironi: alle ore 9 affronteranno il Nicaragua di Barrios/Kempf, mentre alle 17:20 sarà la volta del Brasile con la coppia Gabriel/Bruno Fellipe.
TORNEO FEMMINILE
Due gli impegni odierni per Coretti/Lafuenti, inserite nella pool E. Le azzurre hanno aperto la propria avventura iridata questa mattina contro le brasiliane Clara/Luisa, uscite vincitrici con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-17). Nel secondo match di giornata, Coretti/Lafuenti hanno prontamente riscattato il ko dell'esordio, superando 2-0 (21-9, 21-7) la Costa Rica di Moreno/Núñez conquistando così il primo successo nella competizione. Domani le azzurre chiuderanno la fase a gironi affrontando il Messico della coppia López/Perez, con inizio fissato alle ore 16:30.