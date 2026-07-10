C.Italiano: a Marina di Modica definito il main draw

Le partite del tabellone principale prenderanno il via nella giornata di domani, sabato 11 luglio, a partire dalle 8:30 con l’ingresso in gara delle migliori coppie del circuito nazionale, pronte a contendersi i punti in palio e il successo nella seconda tappa Gold della stagione.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile le sei coppie che si sono qualificate al main draw sono: Elisa Tonello/Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy/Irene Enzo, Anna Pelloia/Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese/Martina Biancini, Sofia Arcaini/Eleonora Annibalini, Courtney Schwan/Alice Eaco.

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Elisa Tonello e Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy e Irene Enzo, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Eleonora Annibalini, Courtney Schwan e Alice Eaco.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile le sei formazioni che hanno staccato il pass per il tabellone principale sono: Matteo Camozzi/Nicolò Siccardi, Luca Cravera/Federico Geromin, Daniele Sablone/Paolo Ficosecco, Matteo Camerani/Matteo Bellucci, Alessandro Carucci/Alessandro Preti, Edoardo Pantalei/Andrea Lupo.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Luca Cravera e Federico Geromin, Daniele Sablone e Paolo Ficosecco, Matteo Camerani e Matteo Bellucci, Alessandro Carucci e Alessandro Preti, Edoardo Pantalei e Andrea Lupo.