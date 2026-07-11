Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
A Gizzeria Lido  la prima tappa del Calabria Tour

A Gizzeria Lido  la prima tappa del Calabria Tour

Sabato 11 e domenica 12 luglio sui campi dell'Hangloose si daranno battaglia 28 coppie maschili e 13  femminili. Il torneo è organizzato  dalla Seila Beach Sport, sotto l’egida della Fipav Calabria
2 min
Tagsbeach volleyCalabria ToursGizzeria

GIZZERIA LIDO (CATANZARO)-Il beach volley in Calabria parte per una nuova stagione. Sabato 11 e domenica 12 luglio appuntamento all’Hangloose di Gizzeria Lido, dove è in programma la prima tappa del Beach Volley Calabria Tour.

Ed è subito boom di iscrizioni, c’è tanta voglia di giocare e la Calabria richiama tanti atleti locali, ma anche di respiro nazionale.

Al termine delle iscrizioni sono 28 le coppie maschili e 13 quelle femminili, ma solo 16 maschili e 12 femminili potranno partecipare al tabellone principale. Numeri che testimoniano come il lavoro fatto nelle stagioni passate da parte degli organizzatori sia stato prolifico e di prospettiva. Il tour, organizzato dalla Seila Beach Sport, sotto l’egida della Fipav Calabria, si svolgerà in due mesi, nella lunga estate 2026 nelle più belle località della Calabria tra costa tirrenica e ionica. Protagoniste in campo femminile saranno Martina Montedoro e Alessia Ujka, poi Ilaria Perri e Chiara Antonioli, Periti-Scalari, Nicolini-Serena e tante altre. Nel tabellone maschile sicuri protagonisti saranno Benedetto Beltrame e Marco Del Bene, poi Valerio Del Carpio e Stefano Carotti, Andreello-Paglia, Facchinetti-Bernardi, ma non mancheranno altre sorprese. Montepremi di 2000 euro per il maschile e 1500 per il femminile. Ci sarà anche musica, animazione e tante schiacciate sulla sabbia.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

A Ravenna trionfano They/Breidenbach e Spadoni/UlisseC.Italiano: a Marina di Modica definito il main draw

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS