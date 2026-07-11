A Gizzeria Lido  la prima tappa del Calabria Tour

Ed è subito boom di iscrizioni, c’è tanta voglia di giocare e la Calabria richiama tanti atleti locali, ma anche di respiro nazionale.

Al termine delle iscrizioni sono 28 le coppie maschili e 13 quelle femminili, ma solo 16 maschili e 12 femminili potranno partecipare al tabellone principale. Numeri che testimoniano come il lavoro fatto nelle stagioni passate da parte degli organizzatori sia stato prolifico e di prospettiva. Il tour, organizzato dalla Seila Beach Sport, sotto l’egida della Fipav Calabria, si svolgerà in due mesi, nella lunga estate 2026 nelle più belle località della Calabria tra costa tirrenica e ionica. Protagoniste in campo femminile saranno Martina Montedoro e Alessia Ujka, poi Ilaria Perri e Chiara Antonioli, Periti-Scalari, Nicolini-Serena e tante altre. Nel tabellone maschile sicuri protagonisti saranno Benedetto Beltrame e Marco Del Bene, poi Valerio Del Carpio e Stefano Carotti, Andreello-Paglia, Facchinetti-Bernardi, ma non mancheranno altre sorprese. Montepremi di 2000 euro per il maschile e 1500 per il femminile. Ci sarà anche musica, animazione e tante schiacciate sulla sabbia.