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Mondiali Under 18: si ferma agli ottavi la corsa delle coppie italiane

Mondiali Under 18: si ferma agli ottavi la corsa delle coppie italiane

Nel maschile Bernardini/Viscuso hanno ceduto 2-0 (21-18, 22-20) ai norvegesi Ringøen/Karlsen. Nel femminile Coretti/Lafuenti sconfitte dalle belghe Vervloet/Waegeneer per 2-1 (23-21, 16-21, 15-13)
2 min
TagsMondiali U 18BernardiniViscuso

L'AIA (OLANDA)-Termina agli ottavi di finale l’avventura delle due coppie azzurre impegnate ai Campionati Mondiali Under 18 di beach volley in corso a L’Aia, nei Paesi Bassi. Sia nel torneo femminile che in quello maschile, le formazioni italiane si sono fermate ad un passo dai quarti di finale.

Nel tabellone femminile, Margherita Coretti e Micol Lafuenti hanno chiuso la fase a gironi con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Dopo il ko all’esordio contro le brasiliane Clara/Luisa, le azzurre hanno prontamente reagito superando la Costa Rica della coppia Moreno/Núñez. Decisivo poi il successo ottenuto nella terza e ultima sfida della Pool E, dove Coretti/Lafuenti hanno avuto la meglio in rimonta sulle messicane López/Perez. Grazie a questo risultato, il duo italiano ha chiuso il raggruppamento al secondo posto con 5 punti, conquistando l’accesso al turno preliminare della fase a eliminazione diretta. Questa mattina, nel match valido per l’accesso agli ottavi di finale, le azzurre hanno superato le canadesi McDougall/Casas con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-13, 15-13), successo che ha permesso alla coppia italiana di staccare il pass per il turno successivo. Successivamente, però, le belghe Vervloet/Waegeneers si sono imposte al tie-break per 2-1 (23-21, 16-21, 15-13) nella sfida decisiva, decretando di fatto l’eliminazione della coppia azzurra dalla manifestazione. 

Nnel torneo maschile, Jack Bernardini e Federico Viscuso, hanno chiuso la Pool C al primo posto grazie a due vittorie e una sconfitta, centrando così la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dopo il successo all’esordio contro i polacchi Robak/Gliszczyński, gli azzurri hanno superato con autorità anche il Nicaragua di Barrios/Kempf, prima di cedere al tie-break ai brasiliani Gabriel/Bruno Fellipe. Agli ottavi di finale, disputati questo pomeriggio, Bernardini e Viscuso hanno dovuto arrendersi alla Norvegia di Ringøen/Karlsen, vittoriosa in due set con il punteggio di 2-0 (21-18, 22-20), chiudendo così il cammino dell’Italia nella rassegna iridata Under 18.

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