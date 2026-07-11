C.Italiano: a Marina di Modica definiti i quarti di finale
MARINA DI MODICA (RAGUSA)-Si è chiusa la seconda giornata di gare della seconda tappa Gold stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in corso di svolgimento sulla spiaggia di Marina di Modica (RG). Dopo le qualificazioni disputate nella giornata inaugurale, oggi, sabato 11 luglio, l’attenzione si è spostata sul main draw e sugli incontri decisivi per l’accesso ai quarti di finale.
Al termine delle gare del tabellone principale sono state definite le prime quattro coppie qualificate ai quarti di finale in entrambe le competizioni. A completare il quadro delle migliori otto formazioni sono state poi le coppie vincitrici dei rispettivi turni a eliminazione diretta, andati in scena nel corso della giornata. Domani, domenica 12 luglio, la manifestazione entrerà nella sua fase conclusiva con i quarti di finale, le semifinali e le finali che assegneranno i titoli della seconda tappa Gold stagionale.
TABELLONE FEMMINILE
Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Chiara They e Sara Breidenbach, Alice Gradini e Federica Frasca, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto e Claudia Puccinelli ed Aurora Mattavelli.
Le quattro coppie che hanno invece superato i rispettivi incontri della fase a eliminazione diretta, staccando dunque il pass per i quarti di finale, sono state quelle formate da Sharin Rottoli ed Oriola Shpuza, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Alice Eaco e Courtney Schwan.
Il quadro dei quarti di finale | 12 luglio
Ore 8:15, Campo Centrale: Alice Gradini/Federica Frasca - Anna Pelloia/Maria Rachele Mancinelli
Ore 8:15, Campo Avimecc: Sara Franzoni/Valeria Tallevi Diotallevi - Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli
Ore 9:15, Campo Wilson: Jessica Belliero Piccinin/Francesca Michieletto - Alice Eaco/Courtney Schwan
Ore 9:15, Campo Freddy: Sharin Rottoli/Oriola Shpuza - Chiara They/Sara Breidenbach
TABELLONE MASCHILE
Ad aggiudicarsi l’accesso diretto ai quarti di finale nel tabellone maschile, in virtù dei due successi nelle rispettive pool, sono stati Manuel Alfieri ed Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Marco Caminati ed Enrico Rossi.
A completare il tabellone dei quarti di finale, grazie al successo ottenuto negli ottavi, sono state le coppie composte da Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi.
Il quadro dei quarti di finale | 12 luglio
Ore 10:15, Campo Avimecc: Giacomo Spadoni/Marco Ulisse - Matteo Camozzi/Nicolò Siccardi
Ore 10:15, Campo Freddy: Andrea Frinolli/Daniele Lupo - Marco Caminati/Enrico Rossi
Ore 11:15, Campo Wilson: Davide Borraccino/Marco Viscovich - Simone Podestà/Paolo Ingrosso
Ore 11:15, Campo Avimecc: Raoul Acerbi/Tiziano Andreatta - Manuel Alfieri/Alex Ranghieri
IL DETTAGLIO | DOMENICA 12 LUGLIO
Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Sport
Ore 11:00 Seconda semifinale femminile Diretta Rai Play
Ore 12:00 Prima semifinale maschile Diretta Rai Play
Ore 13:00 Seconda semifinale maschile Diretta RAI Sport
Ore 17:15 Finale femminile diretta RAI Sport/Sky Sport Max
Ore 18.15 Finale maschile diretta RAI Sport/Sky Sport Max
IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
Falconara (AN): 12-14 giugno
Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold
Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio
Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold
San Cataldo (LE): 17-19 luglio
Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia
Cordenons (PN): 7-9 agosto
Vasto (CH): 21-23 agosto
Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali