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C.Italiano: successi per Mattavelli/Puccinelli e Ranghieri/Alfieri

C.Italiano: successi per Mattavelli/Puccinelli e Ranghieri/Alfieri

Nella seconda tappa Gold, consumatasi a Marina di Modica la coppia femminile salita sul gradino più alto del podio ha superato in finale They/Breidenbach, i vincitori del torneo maschile hanno battuto nell'atto conclusivo Caminati/Rossi
5 min
TagsCampionato ItalianoAlfieriRanghieri

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- Dopo l’intensa mattinata dedicata ai quarti di finale e alle semifinali, il pomeriggio sul litorale siciliano ha incoronato i vincitori della seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. A salire sul gradino più alto del podio sono state Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli nel tabellone femminile, mentre in quello maschile si sono imposti Manuel Alfieri e Alex Ranghieri.

Quello della coppia allenata da Sabrina Cutrì è stato un percorso netto. Puccinelli e Mattavelli hanno infatti chiuso la fase a gironi con due vittorie, conquistando l’accesso diretto ai quarti di finale, dove hanno superato in due set Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, prima di imporsi in semifinale su Alice Gradini e Federica Frasca. Anche l’ultimo atto della manifestazione ha sorriso alla coppia, capace di rimontare e superare al tie-break il consolidato duo formato da Chiara They e Sara Breidenbach, vincitore delle ultime due tappe del Campionato Italiano Assoluto.

Percorso impeccabile anche per Alfieri e Ranghieri. Dopo aver chiuso la fase a gironi con due successi, la coppia ha superato con autorità Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta nei quarti di finale, conquistando poi l’accesso alla finale in seguito al ritiro di Simone Podestà e Paolo Ingrosso. La coppia avversaria si era aggiudicata il primo set, prima che il match venisse interrotto sul punteggio di 15-15 nel secondo parziale.

Archiviata la seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, il circuito si prepara ora a fare tappa a San Cataldo (LE), che dal 17 al 19 luglio ospiterà il quinto appuntamento stagionale.

La cronaca delle finali

They/Breidenbach – Puccinelli/Mattavelli 1-2 (21-18, 19-21, 16-18)

Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli si aggiudicano la finale superando Chiara They e Sara Breidenbach per 2-1 al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi scambi. Il primo set sorride a They e Breidenbach, brave a prendere il comando dopo un avvio equilibrato. L’ace di Breidenbach vale l’11-8 e dà fiducia alla coppia, che conserva il vantaggio fino al 21-18 conclusivo firmato da They. Nel secondo parziale, Puccinelli e Mattavelli reagiscono con determinazione. Dopo un lungo testa a testa, trovano l’allungo nel finale e chiudono 21-19, riportando il match in perfetta parità. Il tie-break è una battaglia punto a punto, con le due coppie sempre a contatto fino al 15-15. Nel momento decisivo sono Puccinelli e Mattavelli a piazzare il break vincente, infilando gli ultimi tre punti per il definitivo 18-16 e conquistando così il successo nella finale.

A salire sul terzo gradino del podio, così come per la prima tappa Gold stagionale di Termoli, sono state Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto che nella finale 3°/4° posto hanno superato col punteggio di 2-0 (23-21, 21-18) Alice Gradini e Federica Frasca. 

MVP DEL TORNEO FEMMINILE: Aurora Mattavelli

Caminati/Rossi – Alfieri/Ranghieri 0-2 (13-21, 10-21)

Nel primo set, Alfieri e Ranghieri prendono presto in mano l’incontro. Dopo una fase iniziale equilibrata (8-10), aumentano il ritmo trovando un importante allungo fino all’11-18, amministrando poi il vantaggio fino alla chiusura del parziale 13-21. Nel secondo set il copione non cambia. Alfieri e Ranghieri scappano fin dalle prime battute (1-4), incrementando progressivamente il margine sul 5-7, 6-10 e 7-12. Il vantaggio diventa sempre più consistente sul 9-18, prima del definitivo 10-21 siglato da Alex Ranghieri che certifica una prestazione convincente e vale la vittoria della finale in due set.

Terzo posto per Giacomo Spadoni e Marco Ulisse che, complice il ritiro di Simone Podestà e Paolo Ingrosso, salgono sul terzo gradino del podio, confermando il buon momento di forma dopo il successo conquistato nella tappa di Marina di Ravenna.

MVP DEL TORNEO MASCHILE: Manuel Alfieri

 

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