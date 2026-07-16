BUDAPEST (UNGHERIA)- Prosegue a Budapest (Ungheria) la fase finale della CEV Nations Cup 2026 , competizione continentale che fino a domenica 19 luglio vedrà impegnate le migliori nazionali europee di beach volley. Nella giornata inaugurale della manifestazione, in corso sui campi del Városliget, l'Italia è scesa in campo con entrambe le rappresentative, femminile e maschile, ottenendo quattro vittorie su quattro incontri nel torneo femminile e un successo e una sconfitta nel tabellone maschile.

Nel torneo femminile, percorso netto per le due coppie azzurre inserite nella pool A. Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno inaugurato la giornata superando con un netto 2-0 (21-9, 21-18) le norvegesi Thelle/Steinsvåg, per poi concedere il bis nel pomeriggio imponendosi 2-0 (21-16, 21-19) sulle ceche Kleiblova/Dvorníková. Doppio successo anche per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, vittoriose all'esordio contro le norvegesi Pavlova/Sunniva con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15), prima di superare con autorità anche le ceche Lorenzova/Tomasova per 2-0 (21-17, 21-10).

Nel torneo maschile, invece, il confronto inaugurale con i Paesi Bassi si è chiuso in perfetta parità. Marco Viscovich e Davide Borraccino hanno aperto la giornata con una convincente vittoria per 2-0 (21-19, 21-14) su Sonneville/Groenewold, mentre Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno ceduto al tie-break alla coppia composta da Boermans/Brouwer con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-12). Un bilancio che lascia aperti i giochi nella Pool B in vista della seconda giornata, nella quale gli azzurri affronteranno prima l'Ungheria e poi la Turchia.

Il programma di domani, venerdì 17 luglio, vedrà nuovamente impegnate le quattro coppie azzurre nella fase a gironi della manifestazione. Nel tabellone femminile Scampoli/Bianchi affronteranno alle ore 9:30 le lettoni Ēbere/Konstantinova, mentre alle 10:15 Gottardi/Orsi Toth se la vedranno con la coppia Graudina/Samoilova. Nel torneo maschile Viscovich/Borraccino sfideranno alle 9:30 gli ungheresi Dóczi/Tari e alle 12:45 i turchi Kurt/Imdat; Cottafava/Dal Corso, invece, affronteranno alle 10:15 Hajós/Niemeier (Ungheria) e alle 13:30 Özdemir/Kuru (Turchia).

PROGRAMMA GARE | 17 LUGLIO

Tabellone femminile

Ore 9:30: Scampoli/Bianchi (ITA) - Ēbere/Konstantinova (LVA)

Ore 10:15: Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Tina Graudina/Anastasija Samoilova (LVA)

Tabellone maschile

Ore 9:30: Dóczi/Tari (HUN) - Viscovich/Borraccino (ITA)

Ore 10:15: Hajós/Niemeier (HUN) - Cottafava/Dal Corso (ITA)

Ore 12:45: Viscovich/Borraccino (ITA) - Kurt/Imdat (TUR)

Ore 13:30: Cottafava/Dal Corso (ITA) - Özdemir/Kuru (TUR)