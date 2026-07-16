C.Italiano: a San Cataldo si gioca la 5^ tappa
SAN CATALDO (LECCE)-Dopo le emozioni della seconda tappa Gold andata in scena a Marina di Modica la scorsa settimana le coppie protagoniste del Campionato Italiano di beach volley si sfideranno di nuovo a domani, venerdì 17 e fino a domenica 19 luglio. Appuntamento sulla spiaggia di San Cataldo nel cuore del Salento. In palio ci saranno punti fondamentali per la classifica generale, sempre più decisiva in vista della Finale del Campionato Italiano Assoluto, in programma il 6 settembre a Caorle (VE).
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Alice Gradini e Federica Frasca. Con loro, partiranno dal main draw Camilla Sanguigni ed Erika Ditta, Arianna Barboni e Claudia Puccinelli (quest'ultima vincitrice della tappa di Marina di Modica insieme ad Aurora Mattavelli), Cindy Lee Fezzy e Jessica Belliero Piccinin, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Elisa Salvador e Anna Piccoli, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia.
TABELLONE MASCHILE
Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Insieme a loro prenderanno parte direttamente al main draw anche Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Matteo Marchesan e Riccardo Iervolino, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins. Completano il tabellone principale le due coppie beneficiarie delle wild card: Gabriel Marini Da Costa e Simone Bertoncello, e Andrea Putignano e Stefano Ratta.
IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
Falconara (AN): 12-14 giugno
Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold
Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio
Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold
San Cataldo (LE): 17-19 luglio
Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia
Cordenons (PN): 7-9 agosto
Vasto (CH): 21-23 agosto
Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali