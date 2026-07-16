C.Italiano: a San Cataldo si gioca la 5^ tappa

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Alice Gradini e Federica Frasca. Con loro, partiranno dal main draw Camilla Sanguigni ed Erika Ditta, Arianna Barboni e Claudia Puccinelli (quest'ultima vincitrice della tappa di Marina di Modica insieme ad Aurora Mattavelli), Cindy Lee Fezzy e Jessica Belliero Piccinin, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Elisa Salvador e Anna Piccoli, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Insieme a loro prenderanno parte direttamente al main draw anche Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Matteo Marchesan e Riccardo Iervolino, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins. Completano il tabellone principale le due coppie beneficiarie delle wild card: Gabriel Marini Da Costa e Simone Bertoncello, e Andrea Putignano e Stefano Ratta.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali