CEV Nations Cup: Italia femminile in finale, azzurri in semifinale

BUDAPEST (UNGHERIA)- Si è conclusa oggi a Budapest (Ungheria) la terza giornata della fase finale della CEV Nations Cup 2026 , competizione continentale che fino a domani, domenica 19 luglio, vedrà impegnate le migliori nazionali europee di beach volley. Giornata ricca di soddisfazioni per i colori azzurri: la nazionale femminile ha conquistato l'accesso alla finale, mentre quella maschile ha staccato il pass per le semifinali, entrambe in programma domani.

Nel tabellone femminile, l'Italia ha superato in semifinale i Paesi Bassi al termine di una sfida combattuta e risolta solamente al Golden Set. Nel primo incontro, Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono state superate 2-0 (22-20, 21-16) dalle olandesi Piersma/Radstake. Decisiva la pronta risposta di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, capaci di riportare il confronto in parità grazie al successo per 2-0 (21-12, 24-22) su Negenman/Hogenhout. Con il punteggio sull'1-1 tra le due nazioni, la qualificazione si è decisa al Golden Set, la particolare formula prevista dal regolamento della CEV Nations Cup. In caso di parità dopo i due incontri, infatti, si disputa uno spareggio ai 15 punti nel quale gli allenatori possono schierare una coppia composta liberamente scegliendo gli atleti tra le due formazioni impiegate nel confronto. A rappresentare l'Italia sono state Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, che hanno superato 15-12 la coppia olandese composta da Hogenhout e Piersma, regalando alle azzurre l'accesso alla finale.

Domani, domenica 19 luglio, l'Italia si giocherà il titolo continentale contro l'Ucraina. Il programma della finale prevede alle ore 14.30 la sfida tra Claudia Scampoli/Giada Bianchi e Davidova/Khmil, seguita alle ore 15.15 dal match tra Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth e Serdiuk/Romaniuk.

Nel tabellone maschile, invece, gli azzurri hanno conquistato l'accesso alle semifinali grazie al successo ottenuto nei quarti di finale contro il Portogallo. Marco Viscovich e Davide Borraccino hanno aperto il confronto imponendosi 2-0 (21-18, 21-15) su Sousa/Pombeiro. Nella seconda sfida Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso sono stati invece superati al tie-break da Pedrosa/Campos con il punteggio di 2-1 (17-21, 28-26, 15-12), rinviando anche in questo caso il verdetto al Golden Set. Nello spareggio decisivo, la coppia composta da Samuele Cottafava e Davide Borraccino ha avuto la meglio sui portoghesi Pedrosa/Pombeiro con il punteggio di 15-10, consegnando all'Italia il passaggio del turno.

Domani la nazionale maschile affronterà la Norvegia nelle semifinali. Alle ore 10 scenderanno in campo Marco Viscovich e Davide Borraccino contro Ringøen/Aas, mentre alle ore 10.45 sarà la volta di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, opposti a Mol H./Berntsen.

IL PROGRAMMA | 19 LUGLIO

Semifinali maschili:

Ore 10: Viscovich/Borraccino (ITA) - Ringøen/Aas (NOR)

Ore 10.45: Cottafava/Dal Corso (ITA) - Mol H./Berntsen (NOR)

Finali femminili:

Ore 14.30: Scampoli/Bianchi (ITA) - Davidova/Khmil (UKR)

Ore 15.15: Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Serdiuk/Romaniuk (UKR)