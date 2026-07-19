Cev Nations Cup: l'Italia conquista un secondo e un terzo posto

BUDAPEST (UNGHERIA)- E' andata in archivio oggi a Budapest in Ungheria la Cev Nations Cup 2026 di beach volley, torneo nel quale si sono confrontare le nazioni più forti continentali della specialità. Lusinghieri i risultati delle formazioni azzurre che hanno conquistato un secondo posto con la formazione femminile e un terzo posto con quella maschile.

Tabellino Femminile

L'Italia Femminile ha chiuso la manifestazione al secondo posto al termine della combattuta finale contro l'Ucraina. Ad aprire il confronto sono state Claudia Scampoli e Giada Bianchi, superate 2-0 (23-21, 21-17) dalla coppia Davidova/Khmil. Le azzurre hanno poi ristabilito la parità grazie al successo di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, capaci di imporsi al tie-break per 2-1 (21-14, 16-21, 15-8) su Serdiuk/Romaniuk. Con una vittoria per parte, il titolo si è deciso al Golden Set: a rappresentare l'Italia sono state Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, sconfitte 15-12 dalla coppia ucraina Khmil/Serdiuk. Un epilogo che consegna comunque alle azzurre una prestigiosa medaglia d'argento al termine di un torneo giocato da protagoniste.

Tabellino Maschile

L'Italia Maschile ha chiuso la manifestazione sul terzo gradino del podio. Gli azzurri si sono fermati in semifinale al termine di un confronto combattutissimo contro la Norvegia. Nel primo match Marco Viscovich e Davide Borraccino sono stati superati al tie-break da Ringøen/Aas con il punteggio di 2-1 (21-23, 22-20, 18-16), mentre nella seconda sfida Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno ceduto sempre al terzo set a Mol H./Berntsen per 2-1 (21-17, 17-21, 15-12). Si chiude così il cammino della nazionale maschile, protagonista di un ottimo percorso che ha permesso agli azzurri di conquistare un prestigioso terzo posto nella competizione continentale.